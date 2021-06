Tanajno zachęca do noszenia TAKICH opasek. „Twój opór przed społecznym szaleństwem” [FOTO]

Przewodniczący Strajku Przedsiębiorców Paweł Tanajno zachęca do wyrażania sprzeciwu wobec segregacji sanitarnej. Polityk zasugerował nietypowy sposób przypominania o tym, do czego prowadzi „segregacja ludzi z uwagi na ich stan biologiczny”.

„Obowiązkiem każdego z nas jest przypominanie do czego prowadzi segregacja ludzi z uwagi na ich stan biologiczny typu : geny pochodzenie, kolor pigmentu na skórze, kolor komórek włosów lub tęczówki alb inne ułomności zdrowotne, w tym niewłaściwą liczbę przeciwciał np. przeciwko Tyfusowi albo wirusom” – podkreślił Paweł Tanajno.

Zdaniem przewodniczącego partii Strajk Przedsiębiorców rosnąca presja ze strony rozmaitych instytucji, powinna spowodować opór społeczny.

„Wobec rosnącej presji ze strony całkowicie do tego nie uprawnionych instytucji – typu dyrekcja szkoły, organizatorzy imprez, koncertów itp, – na coraz szerzej stosowaną SEGREGACJI BIOLOGICZNĄ trzeba stawić opór” – stwierdził.

Tanajno załączył też wymowny obraz, który – jak podkreślił – „jest wart więcej niż 1000 słów”.

Na grafice widzimy białą opaskę z niebieskim napisem „JESTEM BEZ SZCZEPIENIA” oraz gwiazdą Dawida. Tanajno zachęcił do wydrukowania takich opasek i noszenia ich na co dzień. „Ja tak zrobię” – zadeklarował.

„Niech się wstydzą ci co przykładają rękę do segregacji biologicznej. Może to będzie jakimś otrzeźwieniem i zejdziemy z drogi, która prowadzi do powtórki z historii” – zaznaczył.