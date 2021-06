Zawalił się 12-piętrowy budynek mieszkalny. Trwa gigantyczna akcja ratunkowa służb [FOTO/VIDEO]

Do gigantycznej katastrofy doszło w Miami, gdzie w nocy czasu lokalnego zawalił się 12-piętrowy budynek mieszkalny. Na miejscu trwa akcja służb.

Około godziny 2 w nocy czasu lokalnego w Miami zawalił się 12-piętrowy budynek mieszkalny, wchodzący w skład kompleksu Champlain Towers South.

Jak na razie nie wiadomo nic o ofiarach, ani tym ile osób znajdowało się w środku budynku w momencie zdarzenia. Świadkowie katastrofy relacjonowali jednak, że słyszeli krzyki ludzi.

Na miejscu trwa gigantyczna akcja ratunkowa. Służby sprawdzają, czy pod gruzami zawalonego budynku nie znajdują się ludzie.

DEVELOPING: Miami-Dade Fire Rescue responded to a partial building collapse in Surfside, Florida early Thursday morning. It's unclear if there are any injuries or if anyone is trapped at the scene. pic.twitter.com/k0Kfjlc55A — CBS News (@CBSNews) June 24, 2021

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

More to follow! pic.twitter.com/qZW3v5SEWA — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 24, 2021