Amerykański ekspert za dobrowolnością przyjmowania szczepionek na Covid, bo są eksperymentem [VIDEO]

Był profesorem uniwersyteckim, później założył firmę analityczną RM Malone, zajmującą się m.in. analizami ryzyka w dziedzinie biotechnologii. Brał udział w opracowywaniu, projektowaniu i nadzorowaniu około czterdziestu badań klinicznych fazy I i dwudziestu badań klinicznych fazy II, a także pięciu badań klinicznych fazy III szczepionek. Jego specjalności to wirusologia, immunologia, biologia molekularna.

Wywiad z nim w Fox News i twierdzenie, że ​​decyzje o przyjmowaniu szczepionek powinno się pozostawić ludziom, bo są to ciągle szczepionki eksperymentalne, wywołał spore echa. Agencja Reutersa zajęła się np. tropieniem jego twierdzeń o cytotoksyczności białka w szczepionce mRNA. Zdania naukowców okazały się tu podzielone. YouToube z kolei usunął jego film, w którym omawia zagrożenia związane ze szczepieniami.

W programie Carlsona dr Malone mówi m.in. o trudności skalkulowania ryzyka bez wystarczającej ilości danych i o tym, że nie ma zasadności szczepienia np. grup niskiego ryzyka. Jego zdaniem w przypadku szczepionek nie stosuje się merytorycznej analizy korzyści i ryzyka.

Oskarża też władze o brak transparentności przekazu dotyczącego szczepień. Przypomniał, że szczepionki nie są formalnie zatwierdzone, ale są podawane i funkcjonują na podstawie zezwolenia na ich użycie w „nagłych sytuacjach”. Malone stwierdza, że „istnieje ryzyko, a tymczasem nie mamy dostępu do danych, które w dodatku nie zostały zebrane wystarczająco rygorystycznie”.

Według dra Malone stosunek ryzyka do korzyści dla osób w wieku 18 lat i młodszych nie uzasadnia potrzeby ich szczepienia. Na kilku uczelniach amerykańskich (Indiana University w Bloomington i University of Maryland) studenci złożyli zresztą pozwy o zmuszanie ich do szczepień.

Not too surprising, but here we go.

CDC panel says heart inflammation cases likely linked to mRNA COVID-19 vaccineshttps://t.co/mk2cA7lHiX

— Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) June 23, 2021