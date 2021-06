Kolejny stan USA zakaże segregacji sanitarnej? Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę!

Pensylwania może być kolejnym stanem, po Teksasie, który wprowadzi zakaz segregacji sanitarnej. Stanowa Izba Reprezentantów przegłosowała stosowną ustawę, której jednak sprzeciwia się demokratyczny gubernator.

Stanowa Izba Reprezentantów w Pensylwanii przegłosowała ustawę, która władzom stanowym i lokalnym oraz uczelniom zakaże wymagania przedstawiania dowodu szczepienia w celu wejścia lub korzystania z ich obiektów.

Nowe prawo ma mieć zastosowanie także do wszystkich prywatnych uczelni i uniwersytetów.

Ustawa pozbawia również stanowy Departament Zdrowia prawa wydawania nakazów, takich jakie miały miejsce podczas mniemanej pandemii koronawirusa.

Nowe przepisy ograniczałyby możliwości stanowego Sekretarza Zdrowia w przypadku epidemii do placówek służby zdrowia i osób chorych lub osób, co do których istnieją poważne podejrzenia, że mogą być chore.

– Senacka ustawa 618 wyjaśniałaby język (stanowej) ustawy o zapobieganiu i kontroli chorób, aby upewnić się, że niewybieralny biurokrata – Sekretarz Zdrowia – nie może zniszczyć życia mieszkańców Pensylwanii, którzy mają się dobrze – powiedział członek Izby Reprezentantów Kerry Benninghoff (R). Podkreślił, że ustawa „ogranicza możliwość jednostronnej kontroli jednej osoby nad mieszkańcami Pensylwanii”.

Zmiana prawa nie podoba się oczywiście „ekspertom” ds. zdrowia publicznego, zdaniem których odebranie uprawnień władzy może być niebezpieczne w przypadku wybuchu szybko rozprzestrzeniającej się pandemii.

Członkowie partii Republikańskiej pozostają nieugięci i podkreślają, że jest to kwestia wolności osobistej. – (Zakaz – red.) tych paszportów szczepionkowych to kwestia wolności. Chodzi o to, żeby rząd nie miał prawa nakazywać, żebyśmy przekazywali mu każdą jedną informację o sobie – mówił podczas debaty republikanin Aaron Bernstine.

Zgoda senatu, weto gubernatora

W Izbie Reprezentantów ustawę przegłosowano stosunkiem głosów 112 do 89. Teraz czeka na zatwierdzenie w Senacie, gdzie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zyska poparcie, gdyż większość (28 z 50 miejsc) należy do Republikanów, a ci wspierają pomysł zakazu segregacji sanitarnej.

Następnie trafi na biurko demokratycznego gubernatora Toma Wolfa, który ma zawetować przepisy. Jak podkreślił nie ma zamiaru wprowadzać odgórnego nakazu paszportów szczepionkowych, jednak uważa, że prywatne firmy powinny mieć prawo ustalania własnych wymagań.

Źródło: pennlive.com