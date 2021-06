McAfee został zamordowany?! Wdowa: „John nie był typem samobójcy”

Słynny programista i biznesmen John McAfee został znaleziony martwy w celi w hiszpańskim areszcie. Milioner zginął kilka godzin po tym, gdy zapadła decyzja o wydaniu go Amerykanom.

McAfee przebywał w nim od październiku 2020 roku, gdy został zatrzymany na lotnisku w Barcelonie. Milionerowi zarzucano nieskładanie deklaracji podatkowych, ukrywanie majątku i spekulowania kryptowalutami.

75-latkowi groziło za to nawet 30 lat więzienia. Wcześniej milioner przekonywał na Twitterze, że jeśli „się powiesi”, nie będzie to jego wina.

I am content in here. I have friends.

The food is good. All is well.

Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.

— John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020