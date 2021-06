Najmłodszy członek rządu PiS ucieka. Patkowski chce być dyrektorem w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Okazuje się, że wiceminister finansów Piotr Patkowski stara się o stanowisko dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Czy to zapowiedź ucieczki z rządu?

Dziennik „Fakt” ujawnił, że Piotr Patkowski stara się o stanowisko dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Patkowski to najmłodszy (30-letni) wiceminister w rządzie PiS.

Patkowski był już m.in. pracownikiem biura prawnego w Ministerstwie Energii i doradcą premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceministrem finansów został w 2020 roku.

W ostatnim czasie był zaangażowany w sztandarowy program PiS czyli Nowy Polski Ład. Jednak przedsiębiorcy i Polacy mieli dotychczas okazję poznać go z jak najgorszej strony.

„Ponad 10 milionów Polaków, czyli prawe 70 proc. ludności w wieku produkcyjnym, zalicza siebie do klasy średniej. Bardzo duża część z tych ludzi uważa pensję 4 tys. zł brutto za pensję swoich marzeń. W związku z tym PiS jest partią klasy średniej, realizujemy ambicje Polaków. 4 tys. brutto to spełnienie marzeń wielu z nas, którzy jednocześnie chcą się czuć w pełni obywatelami i członkami klasy średniej” – mówił Patkowski w 2019 roku w Telewizji Lublin.

To o tyle zabawne, że jako wiceminister Patkowski zarabia mniej więcej dwa razy tyle, co „pensja marzeń”. Co ciekawe, jako kandydata do Rady Dyrektorów w Europejskim Banku Inwestycyjnym Patkowskiego miał wskazać sam minister finansów Tadeusz Kościński.

Patkowski miałby zastąpić Pawła Nowaka, który zrezygnował z tej funkcji.

Źródło: Fakt