Niedzielski zapowiada trzecią dawkę szczepionki i powrót lockdownu. Mentzen: „Zupełnie jak u dilera”

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Dla niektórych grup ma być darmowa. Sprawę komentuje Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Niedzielski straszy także lokalnymi lockdownami po wakacjach w regionach, gdzie występuje niski odsetek szczepień przeciwko koronawirusowi.

– Jeżeli po wakacjach będziemy mieli do czynienia z lokalnymi ogniskami koronawirusa, które będą wymykały się spod kontroli, to oczywiście, że tak – odpowiedział Niedzielski na pytanie, co z gminami, w których współczynnik osób zaszczepionych jest bardzo niski i czy możliwe będą tam lockdowny.

Niedzielski o trzeciej dawce szczepionki

Minister zapowiedział także na jesień trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

– Zostaną określone klarowne zasady do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. Osoby starsze na pewno będą korzystały z darmowego dostępu. Musimy zweryfikować badania, ale ważnym argumentem do stosowanie trzeciej dawki szczepionki będzie również oświadczenie EMA – powiedział Niedzielski w Radiu ZET.

Do sprawy prześmiewczo odniósł się polityk Konfederacji, Sławomir Mentzen.

„Jedna dawka, druga dawka i też trzecia, kurde bele, leci. Zupełnie jak u dilera. Pierwsze działki za darmo, za kolejne musisz płacić” – skomentował na Twitterze Mentzen.