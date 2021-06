PILNE! PiS traci większość w Sejmie [AKTUALIZACJA]

Według informacji podanych przez portal Salon24 Prawo i Sprawiedliwość ma utracić większość parlamentarną.

„PiS po 6 latach traci większość w Sejmie – ustalił nieoficjalnie Salon24.pl. Ta sensacyjna informacja ma się potwierdzić już o godzinie 13. To właśnie wtedy trzej posłowie PiS chcą ogłosić odejście z klubu. To sprawi, że liczba posłów Zjednoczonej Prawicy zmaleje do 229” – podaje portal.

Powodem odejścia posłów ma być niezgoda na zdradę ideałów, które towarzyszyły partii Jarosława Kaczyńskiego na początku jej drogi politycznej.

To oznaczałoby, że Prawo i Sprawiedliwość byłoby zmuszone do stworzenia rządu mniejszościowego lub do przeprowadzenia przyśpieszonych wyborów. Ratunkiem dla PiS może okazać się nowy sojusznik, były antysystemowiec – Paweł Kukiz.

AKTUALIZACJA. Posłowie Girzyński, Janowska i Czartoryski oficjalnie zapowiedzieli opuszczenie klubu PiS; powołają koło „Wybór Polska”:

Źródło: Salon24