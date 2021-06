Rusza agitacja do szprycowania! Nie zaszczepiłeś się? Czekaj na telefon

Od dziś zaczynamy akcję dzwonienia do tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły; w najbliższym czasie zostanie wykonanych blisko milion połączeń – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Oceniam, że w tej chwili, jeśli nie będzie żadnej mutacji, która by zmieniła tę sytuację, to przewiduję, że dzieci we wrześniu wrócą normalnie do szkoły – powiedział również szef MZ.

– Od dziś zaczynamy akcję dzwonienia do tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły. Będzie wykonane blisko milion połączeń w najbliższym czasie, to oczywiście zajmie trochę czasu, ale tę akcję już zaczynamy. Więc proszę nie być zaskoczonym, jeśli te osoby, które nie są jeszcze zaszczepione, otrzymają telefon – przekazał Niedzielski w piątek na konferencji prasowej.

Podkreślił, że będzie to telefon z infolinii zarządzanej przez NFZ. – Chcemy dotrzeć do tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, chcemy dać im możliwość. Nie będą musieli wykonać praktycznie żadnego kroku, tylko odpowiedzieć na pytanie, a już konsultant na infolinii umówi bezpośrednio takiego pacjenta – tłumaczył minister.

Niedzielski wyraził nadzieję, że akcja szczepień doprowadzi do odporności populacyjnej. – Ja przypominam, wszystkie wyniki badań mówią, że na przykład w kontekście wariantu Delta to właśnie szczepienie jest dobrze zabezpieczającym środkiem, bo ona chroni w ponad 90 procentach przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem, więc to są realne efekty – zaznaczył.

Intensywne przygotowania

Szef resortu zdrowia mówił też o planach odnośnie wakacji. – Nasze działania, które będziemy realizowali w czasie wakacji to jest z jednej strony ciągła rozbudowa potencjału laboratoryjnego, która z jednej strony oznacza przede wszystkim właśnie możliwość zwiększenia liczby wykonywanych testów, ale też weryfikowania, z jaką mutacją mamy do czynienia – powiedział.

– Przygotowujemy się logistycznie, mówię tu o przygotowaniu, które jest związane z organizacją czy przeglądem prawnych technicznych aspektów, chociażby z zasileniem tlenem, zakupu leków, które były wykorzystywane w trakcie pandemii – kontynuował.

Niedzielski apelował też, by w te wakacje w wolnej chwili skorzystać z profilaktyki, by mieć większą świadomość swojego zdrowia.

Kwarantanna

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od północy ze środy na czwartek zmieniają się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen; z kwarantanny zwalnia ujemny wynik testu wykonanego po 7 dniach od przekroczenia granicy. Kwarantanna nie dotyczy też osób skutecznie zaszczepionych.

Niedzielski pytany był w piątek, czy osoby wracające z Chorwacji – która należy do UE, a nie należy do strefy Schengen – będą objęte kwarantanną.

– Jeżeli chodzi o kwestię Chorwacji, to te osoby nie będą objęte kwarantanną. Chorwacja zostanie zaliczona do tych krajów, które – w skrócie oczywiście myślowym – nazywamy Schengen, tzn. też jako kraj, w którym też jest ta możliwość bycia zwolnionym z kwarantanny poprzez wykonanie szybkiego testu w ciągu tych 48 godzin – odpowiedział minister zdrowia.

Loteria szczepionkowa

Pytany był też m.in. o ruszającą 1 lipca Loterię Narodowego Programu Szczepień, czy ma zachęcić do szczepienia się. – Widzimy spadek zainteresowania. Ja mówiłem, że czerwiec będzie tym miesiącem, w którym dojdzie do takiego przesilenia, kiedy to już nie ludzie będą czekali na szczepienia, tylko szczepienia będą czekały na ludzi. Teraz termin można naprawdę z dnia na dzień otrzymać – powiedział Niedzielski.

– Ponieważ widzimy spadek tego zainteresowania, oczywiście uruchamiamy różne instrumenty, które mają zachęcić. Ja mówiłem przed chwilą o takiej akcji obdzwonienia osób, które są jeszcze niezaszczepione. Ale oczywiście też loteria czy dla samorządów, czy dla osób, mamy nadzieję, że zainteresuje – powiedział.

Źródło: PAP