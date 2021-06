To PUŁAPKA na Polaków?! „Ta ustawa NIE zablokuje roszczeń z tytułu 447”

– Serio ludzie wierzą, że PiS chce uciąć żydowskie roszczenia? PiS Polakom zabierze możliwość ubiegania się o zrabowane majątki, a Żydom i tak zapłaci tylnymi drzwiami – pisze na Twitterze Adam Wojtasiewicz z NCzas.com.

Obawy dziennikarza potwierdzają czołowi politycy z wolnościowego skrzydła Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i założyciel „Najwyższego Czasu!” wprost nazywa ustawę oszustwem, tłumacząc dlaczego on i jego koledzy wstrzymali się od głosowania.

– To oszustwo PiSu. Ta ustawa NIE zablokuje roszczeń z tytułu „447” natomiast utrudni reprywatyzację Polakom. Za posiedzeniu Koła zapadła decyzja „wstrzymujemy się; nie możemy głosować przeciw, bo ludzie nie zrozumieją”.Koledzy się przestraszyli bo, jak widać: nie rozumieją… – pisze na Twitterze Korwin-Mikke w odpowiedzi do krytycznego, wobec decyzji Konfederatów, komentarza ze strony jednego z internautów.

– Albo prawnicy z Izraela nie zdążyli przeczytać ustawy – albo #Żydzi wspierają po cichu PiS. Przy okazji dowiedziałem się, że podstawą istnienia państwa #Izrael jest chęć przywłaszczenia sobie mienia ludzi, którzy nie byli obywatelami Izraela, tylko (na ogół) II RP! – dodał polityk.

W podobnym tonie sprawę skomentował libertarianin, Jakub Kulesza, który w trzech punktach wyjaśnił, dlaczego pisowska ustawa nie zadziała tak, jak miał działać zamrożony przez PiS projekt #STOP447:

