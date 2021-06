USA po stronie Izraela. Yair Lapid: „Nowe polskie prawo jest hańbą!”

Departament Stanu USA wezwał Polskę do wstrzymania prac nad nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Wcześniej Polskę zaatakował szef dyplomacji Izraela.

W piątek rzecznik resortu dyplomacji USA Ned Price wezwał Polskę do wstrzymania prac nad nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o zmiany, które odczytano jako zamknięcie tematu zwrotu bezspadkowego mienia żydowskiego.

„Wierzymy w znaczenie rozwiązania spraw restytucji z czasów Holokaustu, by zapewnić równość i sprawiedliwość dla wszystkich ofiar. Wczorajsza decyzja polskiego parlamentu była krokiem w złym kierunku. Wzywamy Polskę, by nie posuwała tej ustawy do przodu” – napisał w piątek na Twitterze Price.

Wcześniej, w czwartek sprawę ostro skrytykował izraelski minister spraw zagranicznych. „Żadne prawo nie zmieni historii. Nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami. Izrael stanie jako mur obronny chroniący pamięć o Holokauście oraz honor ocalałych z Holokaustu i ich własność” – stwierdził Yair Lapid.

Na Twitterze Yair Lapid napisał: „To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu”.

היום עבר בפרלמנט הפולני חוק המונע השבת רכוש יהודי, או פיצוי תמורתו, לידי ניצולי השואה וצאצאיהם. אין לי שום כוונה לשתוק מול החוק הזה. זוהי פגיעה ישירה וכואבת בזכויותיהם של ניצולי השואה וצאצאיהם. זו אינה הפעם הראשונה שהפולנים מנסים להתכחש למה שנעשה בפולין בימי השואה. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 24, 2021

Zdaniem Żydów ustawa zamknie drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń dotyczących utraconego majątku. Szef izraelskiego MSZ wskazał, że deklaracja Terezińska z 2009 roku wzywa wszystkie kraje do pracy na rzecz zwrotu mienia żydowskiego, zrabowanego podczas Holokaustu.

„Izrael oczekuje, że te kraje będą działać zgodnie z tą zasadą. Fakt, że Polska zaprzecza temu stwierdzeniu, jest niepokojący i niezwykle poważny” – podkreśla szef izraelskiego MSZ.

„Polska ustawa, która skutecznie uniemożliwia zwrot mienia żydowskiego lub zadośćuczynienie za niego ocalonym z Holokaustu i ich potomkom, jest straszną niesprawiedliwością i hańbą, która narusza prawa ocalałych z Holokaustu oraz ich potomków i potomków społeczności żydowskich, którzy żyli w Polsce od wieków. To niepojęty krok. To niemoralne prawo poważnie zaszkodzi stosunkom między państwami” – przekazał Yair Lapid.

Źródło: Polsat News / wPolityce