Żydzi odkryli nowy gatunek człowieka

W Izraelu odkryto nowy gatunek człowieka. Łączył cechy homo sapiens i neandertalczyków.

Magazyn „Science” opisał niesamowite odkrycie, do którego doszło w Izraelu. Żydowscy naukowcy odkryli szczątki nowego rodzaju człowieka.

Odkrycia dokonano w Nesher Ramla podczas wykopalisk ratunkowych. Szczątki znajdowały się na głębokości ośmiu metrów – leżały nieopodal kamiennych narzędzi oraz kości zwierząt.

Kości nowego gatunku człowieka liczą ok. 130 tys. lat. Zamieszkujący tereny Bliskiego Wschodu człowiek łączy cechy homo sapiens i neandertalczyków.

Analiza anatomiczna wykazała, że człowiek z Nesher Ramla wykazywał podobieństwo do archaicznych reprezentantów rodzaju Homo, którzy pochodzą sprzed 400 tys. lat. Według naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w zakresie żuchwy i zębów nowoodkryty gatunek przypomina neandertalczyków, za to pod względem czaszki bliżej mu do naszego rodzaju.

Zdaniem naukowców jest wielce nieprawdopodobne, aby szczątki należały do sapiensów. Świadczą o tym duże zęby i brak kości brody (podbródka). Naukowcy podejrzewają, że ludzie z Nesher Ramla byli populacją, z którą krzyżowali się przedstawiciele Homo sapiens, kiedy przybyli w te strony ok. 200 tys. lat temu.

Naukowcy liczą, że ich odkrycie pozwoli na ustalenie innych tras wędrówek poszczególnych rodzajów człowieka z Afryki.

„Odkrycie (…) ma ogromne znaczenie naukowe. (…) Pozwala to lepiej zinterpretować wcześniej znalezione ludzkie skamieniałości, dodać kolejny element do układanki przedstawiającej ewolucje człowieka i zrozumieć przebieg migracji ludzkich” – wskazał prof. Israel Hershkovitz z Uniwersytetu w Tel Awiwie.

