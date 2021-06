Żywa Barbie. Lekarze ostrzegają 23-latkę, że może umrzeć

23-letnia Andrea Iwanowa zamieniła się w żywą lalkę Barbie. Kobieta przyjęła już m.in. 25 zastrzyków z kwasu hialuronowego i przeszła liczne operacje plastyczne.

Andrea Iwanowa to 23-latka z Sofii, której celem jest posiadanie największych ust na świecie. Dziewczyna twierdzi, że już udało jej się zrealizować ten cel, ale zamierza poddawać się kolejnym zabiegom.

23-latka od 2018 roku regularnie poddaje się również wielu operacjom plastycznym i zabiegom medycyny estetycznej. Zabiegi te kosztowały ją fortunę.

To m.in. 25 zastrzyków z kwasu hialuronowego. Usta dziewczyny są już tak duże, że prawie zatykają jej nozdrza.

Kobieta próbuje się upodobnić do popularnej lalki Barbie. Jednak lekarze próbują odwieść kobietę od kolejnych operacji.

Lekarz Andrei ostrzegł 23-latkę, że kolejne zabiegi mogą nawet być dla niej śmiertelne. Dość powiedzieć, że kobieta ma już trudności chociażby ze spożywaniem posiłków.

„Kilka dni temu przeszłam zabieg powiększania ust. Mój lekarz ostrzegł mnie, że jeśli będą boleć mnie usta lub wystąpi jakiś problem, to mam natychmiast do niego zadzwonić, ponieważ istnieje ryzyko odwodnienia. Więc polecił mi smarowanie ust balsamami nawilżającymi, aby nie stało się nic, co może skończyć się śmiercią. Ale na pewno będę nadal powiększać usta” – wyznała dziewczyna.

Bułgarka chce również poddać się gruntownej operacji rekonstrukcji twarzy. 23-latka nie zważa na ostrzeżenia, ani żarty – twierdzi, że kocha to co robi i otrzymuje tysiące komplementów z całego świata.

Źródło: o2