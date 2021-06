LGBTowcy dostali gazem i plastikowymi kulkami w Stambule [VIDEO]

W sieci zamieszczono zdjęcia i krótkie nagrania pokazujące, jak policja w strojach bojowych popycha i ciągnie ludzi, niektórzy z nich machają tęczowymi flagami.

Funkcjonariusze, jak podała dpa, używali też gazu łzawiącego i strzelali plastikowymi kulami.

Protestujący zebrali się, by propagować swoje upodobania i krytykować nieprzyjazne nastawienie rządu i społeczeństwa do przedstawicieli LGBT.

Według doniesień tureckich mediów zatrzymano około 20 osób, w tym jednego fotoreportera.

W ostatnich latach tureckie władze wielokrotnie zakazywały organizowania tego typu imprez. Wcześniej w paradzie na stambulskich ulicach brały udział tysiące ludzi.

cw violence

😐 the homophobia in this country makes me want to kms pic.twitter.com/9mQ9gjVpAW

— 🂱 shownus doormat (@weneeluv) June 26, 2021