Luzowanie obostrzeń. Zobacz, co zmieniło się od soboty

W Polsce wciąż obowiązuje częściowy lockdown, mimo iluzorycznej liczby zakażeń. Co jakiś czas dowiadujemy się, że zmniejszana jest część obostrzeń. Od soboty zwiększone zostały limity m.in. w hotelach, galeriach handlowych, restauracjach, kasynach, czy na poczcie, a także w transporcie publicznym. Działalność mogą wznowić m.in. dyskoteki. Nowe zasady obowiązują do końca wakacji.

Luzowanie obostrzeń wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim od soboty, 26 czerwca do 31 sierpnia, hotele i pensjonaty mogą przyjmować więcej gości. Pula dostępnych pokoi została podwyższona z 50 proc. obłożenia do 75 proc. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.

Także lokale gastronomiczne, w tym restauracje hotelowe, mogą przyjmować więcej klientów – maks. 75 proc. obłożenia. Do piątku było to do 50 proc. Gastronomia nadal musi działać w ścisłym reżimie sanitarnym, co oznacza, że odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stołami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Więcej klientów może też przebywać w sklepach budowlanych, meblowych, galeriach handlowych – 1 osoba na 10 mkw. Dotychczas była to 1 osoba na 15 mkw. Obiekty te nadal muszą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Poluzowane są także limity dla uczestników targów, kongresów, konferencji. W pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw. powierzchni pomieszczenia. Dotychczas limit ten wynosił 1 osobę na 15 mkw.

Więcej ludzi może też przebywać w siłowniach i w klubiach fitness oraz w obiektach i placówkach świadczących usługi pocztowe – 1 osoba na 10 mkw, a także w kasynach – 1 osoba na 10 mkw powierzchni miejsca prowadzenia działalności. Obsługa oraz klienci muszą jednak zakrywać usta i nos.

Zgodnie z rozporządzeniem, od soboty działalność mogą wznowić kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Bawić się w nich może maksymalnie 150 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Więcej osób może także podróżować środkami transportu zbiorowego – maks. 100 proc. obłożenia. Pasażerowie nadal zobowiązani są do zakrywania maseczką ust i nosa.

Zasłanianie ust i nosa maseczką – podsumujmy – nadal obowiązuje więc w autobusie, tramwaju, pociągu, sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie.

Niepokojące są wypowiedzi polityków partii rządzącej. W ostatnich dniach zaczęli oni straszyć „nadejściem czwartej fali”, odnosząc się m.in. do wariantu Delta, który ma być odpowiedzialny na większość zakażeń w Wielkiej Brytanii.

Z tego powodu od kilku dni Polacy powracający do kraju spoza strefy Schengen, w ramach rozporządzenia, zobligowani są do przejścia kwarantanny.

Źródła: NCzas.com, PAP