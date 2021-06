Rosja testuje w Syrii nowe typy broni – Uran, Kindżał, Zbrodniarz

Siły rosyjskie zaangażowanie w Syrii traktują ten kraj jak poligon bojowy. Jest to dla nich okazja do przetestowania nowych rodzajów broni w ramach działań operacyjnych w czasie trwającego konfliktu. Moskwa rozmieściła tu m.in. roboty Uran-9 i bombowce taktyczne Su-34 „Fullback”, które odbyły tam chrzest bojowy w lutym 2018 r. Na krótki okres ściągnięto do Syrii także dwa samoloty Su-57 „Felon” (czyli „Zbrodniarz”).

Teraz do tej listy dołączyły samoloty MiG-31K. O ile ich konstrukcja jest dość stara, to w tym przypadku chodzi o prototypowe uzbrojenie. Uwagę Zachodu przyciągają zwłaszcza pociski hipersoniczne „Kindżał”. To jedna z sześciu nowych „broni strategicznych” ujawnionych przez prezydenta Rosji Władimira Putina w marcu 2018.

25 czerwca rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że w ramach ćwiczeń organizowanych we wschodniej części Morza Śródziemnego przez jej siły powietrzne i morskie, dwa MiG-31K „mające zdolność do użycia najnowszych pocisków hipersonicznych Kindżał” wystartowały z Rosji i wylądowały w bazie Hmeimim w Syrii.

Ofiarowana przez Asada baza jest systematycznie, od lipcu 2020 roku, rozbudowywana. Wydłużono tam pas startowy i odnowiono jego nawierzchnię. Jest teraz w stanie przyjąć lądowanie bombowców strategicznych. Niedawno gościły tu trzy Tu-22M3 „Backfires”, a teraz MiGi-31K należące do lotnictwa morskiego Rosji.

Informacja rosyjskiego Ministerstwa Obrony zbiegła się z obecnością we wschodniej części Morza Śródziemnego brytyjskiej grupy uderzeniowej lotniskowców (Carrier Strike Group 21), utworzonej wokół lotniskowca HMS Queen Elizabeth. Przypomnijmy, że niedawno doszło do incydentu z brytyjskim okrętem HMS Defender.

Wysłanie MiG-31K do Syrii może być postrzegane jako wiadomość dla Royal Navy – twierdzą eksperci. „Kindżał”, który może prawdopodobnie przenosić ładunek konwencjonalny lub jądrowy, miałby zasięg 2000 km. Zdolny jest do osiągania prędkości 10 Macha. W dodatku jest trudny do wykrycia.

Źródło: Zone Miliataire