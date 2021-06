Samochody „autonomiczne” mają pod górkę. Tesla wzywa 285 tys. właścicieli swoich aut do naprawy

Gigant samochodów elektrycznych Tesla odnotowuje kolejne poważne niepowodzenie. Okazuje się, że oprogramowanie wspomagające kierowcę może doprowadzić do wypadków. Informację taką przekazały w piątek 25 czerwca wieczorem chińskie władze.

Tesla potwierdziła, że dotyczy to niektórych modeli 3 i Y, importowanych lub produkowanych w Chinach. Firma zapowiedziała, że skontaktuje się z ich właścicielami i wezwie na przegląd. Tam bezpłatnie wymieni oprogramowanie aut na nową wersję.

To jak dotąd najbardziej spektakularna „wpadka” pioniera w dziedzinie konstruowania autonomicznych samochodów. Auta poddano badaniom po tym, jak w ostatnich miesiącach doszło w Chinach do kilku wypadków śmiertelnych. Władze wszczęły dochodzenie.

Uznano, że istnieją problemy z systemem kontroli prędkości, które kierowca może niechcący zbyt łatwo uruchomić. Kończy się to nagłym przyspieszeniem, a w skrajnych przypadkach kolizją.

Producent samochodów miał już wcześniej do czynienia z licznymi skargami w mediach społecznościowych chińskich klientów dotyczących problemów z jakością i obsługą. Ich kulminacją był protest na targach motoryzacyjnych w Szanghaju. Jedna z użytkowniczek oskarżała tam Teslę, że niemal nie zginęła z powodu awarii układu hamulcowego w jej pojeździe.

Amerykańska firma, której zezwolono – co jest rzadkością w Chinach – na budowę fabryki w Szanghaju bez udziału krajowego partnera, jest bardzo popularna w tym kraju. Sprzedaje w Państwie Środka jedną czwartą swoich samochodów. Nic dziwnego, że informacja o masowych naprawach spowodowała, że w piątek w Stanach Zjednoczonych akcje Tesli spadły prawie o 8%.

