Nie dla segregacji sanitarnej. Doda rezygnuje z koncertów, bo nie chce śpiewać tylko dla zaszczepionych

Doda w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl oznajmiła, że nie zamierza koncertować tylko dla zaszczepionych. Wokalistka wyznała, że tego lata odpuszcza sobie występy, żeby nie dzielić fanów.

Rząd opieszale znosi obostrzenia. Tego lata możliwe będzie organizowanie koncertów, ale na otwartym powietrzu i z limitami. Oznacza to nic innego, jak segregację sanitarną – zaszczepieni będą traktowani w specjalny sposób. Doda nie chce organizować swoich występów na takich zasadach.

– Nie chciałabym dzielić moich fanów i grać koncerty tylko dla zaszczepionych. Więc dopóki ta sytuacja się nie rozwiąże, nie wrócę do koncertowania – powiedziała wokalistka.

Dodała też, że przygotowanie takiego wydarzenia zajmuje sporo czasu, a tego jest już bardzo mało. – Poza tym moje występy to zawsze ogromne show, na przygotowanie którego potrzebuję dwóch miesięcy, więc na pewno w te wakacje koncertować nie będę – zaznaczyła.

Nie oznacza to jednak, że piosenkarka rezygnuje z działalności. Wręcz przeciwnie.

– Wróciłam do muzyki i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Zajęło mi to trochę czasu, bo zrobiłam sobie długą przerwę od tego tematu. Potrzebowałam jej na to, żeby poukładać sobie w życiu, w głowie, w sercu i mieć znowu siłę, żeby porywać tłumy. Teraz mam na nowo muzykę w sercu i myślę, że mogę spokojnie zapowiedzieć moim fanom, że niedługo zamykam się w studio i będę tworzyć. Już tworzę! – powiedziała.

Źródło: Pomponik.pl, NCzas.com