Powracają restrykcje sanitarne. Wariant Delta atakuje, a kolejne odmiany już mutują. Happy endu nie będzie?

Szczepienia okazują się złudą. Miał być powrót do normalności i znoszenie restrykcji sanitarnych. Anglia, czy Izrael chwaliły się liczbą zaszczepionych i znoszeniem restrykcji, a teraz do nich powracają.

Lista jest dłuższa: Izrael, Australia, Portugalia, Bangladesz. Kraje te nakładają nowe ograniczenia, bo pojawił się wariant Delta i zapewne nie jest to wariant ostatni. Ciekawe, kiedy dotrze to do Polski i powróci zabawa w maski, płyny i zakazy spotykania się?

Australia w sobotę 26 czerwca całkowicie zamknęła mieszkańców Sydney na dwa tygodnie. Według WHO, zidentyfikowana po raz pierwszy w kwietniu w Indiach odmiana Delta, jest obecnie obecna w co najmniej 85 krajach. Od kilku tygodni odpowiada za ożywienie epidemii w Wielkiej Brytanii.

Noszenie masek stało się też ponownie obowiązkowe w Izraelu, kraju, który ogłosił się już „wolnym do Covida”. W Portugalii, według danych opublikowanych przez Generalną Dyrekcję Zdrowia, wariant Delta już dominuje i stanowi ponad 51% nowych przypadków zakażeń. Ponad 70% w regionie Lizbony. Kraj podjął więc decyzję o zaostrzeniu ograniczeń w najbardziej dotkniętych gminach. Ograniczono tam m.in. liczbę gości w sklepach i restauracjach.

W RPA wariant Delta jest również odpowiedzialny za wzrost liczby nowych infekcji. Rząd rozważa w związku z tym wprowadzenie nowych obostrzeń. W sobotę 26 czerwca odnotowano 18 762 nowych infekcji, co stanowi najwyższą dzienną liczbę od stycznia tego roku. Okazuje się, że działania rządów, szczepienia i restrykcje nie przynoszą normalności, a pojawianie się kolejnych mutacji burzy wszystkie plany. Przyjdzie pójść drogą Singapuru, który postanowił się po prostu do koronawirusa przyzwyczaić?

Źródło: France Info