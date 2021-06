Rośnie fala zakażeń w Wielkiej Brytanii

Najwyższą od 5 lutego liczbę zakażeń koronawirusem – 18 270 – wykryto w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii – podał w sobotę rząd tego kraju. Zarejestrowano też 23 nowe zgony z powodu Covid-19, czyli o 64 proc. więcej niż w tym samym dniu tydzień wcześniej.

Dotychczas najwyższym bilansem zakażeń w trzeciej fali pandemii w Wielkiej Brytanii był ten z czwartku, gdy informowano o 16,7 tys. nowych przypadkach, a zaledwie dziewięć dni temu po raz pierwszy od końca lutego ponownie przekroczony został poziom 10 tys. zakażeń w ciągu doby.

Za szybki wzrost zakażeń odpowiada wariant Delta, który po raz pierwszy został zidentyfikowany w Indiach i który w Wielkiej Brytanii całkowicie już wyparł poprzednie warianty.

Bilanse zgonów nie rosną tak szybko jak zakażeń, choć ten podany w sobotę jest drugim najwyższym od początku maja, a o ile jeszcze kilka tygodni temu przeważały jednocyfrowe, to teraz częściej się zdarzają dni, gdy rejestrowanych jest kilkanaście lub ponad 20 zgonów.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,72 mln infekcji koronawirusem, z powodu których zmarło 128 089 osób. W obu przypadkach jest to siódma co do wielkości liczba na świecie.

Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało ponad 44 mln osób, a drugą – ponad 32,2 mln. Stanowi do odpowiednio 83,7 proc. oraz 61,2 proc. dorosłych mieszkańców kraju. (PAP)