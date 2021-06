Autonomiczny transporter do przewożenia piwa. Oto robot Heinekena [VIDEO]

Heineken stworzył robota do przewożenia piwa. Beer Outdoor Transporter może przywozić i schładzać do kilkunastu puszek piwa.

Holenderski browar Heineken postanowił stworzyć urządzenie, które będzie towarzyszyć piwoszom na urlopie. To autonomiczny transporter do przewożenia piwa.

Robot nosi nazwę Beer Outdoor Transporter (B.O.T.). Autonomiczny transporter piwa dodatkowo schładza napoje.

Transporter piwa składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym jest lodówka, która jest w stanie schładzać kilkanaście puszek z piwem o pojemności 0,33 l.

Drugim elementem transportera jest specjalna jednostka na kółkach. Transporter jest sterowany za pomocą sztucznej inteligencji.

Dzięki sztucznej inteligencji robot jeździ za swoim właścicielem, gdziekolwiek się udamy. Robot ma unikać wody, dlatego jeśli wejdziemy np. do basenu to transporter nie wjedzie za nami do niego.

Co więcej, robot będzie obsługiwać komendy głosowe. B.O.T. zapyta nas np. czy chce nam się pić. Jeśli odpowiemy, że tak, to przywiezie nam piwo.

Urządzenie będzie dostępne w limitowanej edycji, którą będziemy mogli wygrać w specjalnym konkursie Heinekena. Konkurs ruszy już w czwartek 1 lipca.

Źródło: Komputer Świat