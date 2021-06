Choroba postępuje. Biały został „transrasowym Koreańczykiem”. Przeszedł 18 operacji [VIDEO]

Urodzony w Wielkiej Brytanii Oli London w ramach „Miesiąca Dumy” ogłosił swój coming out. Influencer (posiada 313 tys. obserwujących na Instagramie) społeczności LGBT ogłosił się „osobą koreańską”.

London nie uważa się bowiem za mężczyznę, ani kobietę. Twierdzi, że jest osobą transrasową, niebinarna.

30-latek twierdzi, że przeszedł już 18 operacji plastycznych, które pozwoliły mu osiągnąć wymarzony efekt. Teraz używa zaimków they/them oraz koreańskiego imienia Jimin.

Jednak nie wszystkim podoba się show 30-latka. London wzbudza kontrowersje wśród swoich fanów jak i zwykłych Koreańczyków. Tym bardziej, że 30-latek rzuca przypadkowe słowa z języka koreańskiego, których nie potrafi właściwie wymawiać.

W swoim ostatnim filmie pokazał się z opuchniętą twarzą i plastrami po operacji plastycznej.

My TRANSition story & how I became KOREAN🇰🇷 https://t.co/8QSPTDOVgY 💙💜💛💚🖤🧡 #olilondon pic.twitter.com/KwBrUO2GcS

— Oli London (@OliLondonTV) June 26, 2021