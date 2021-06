Jacek Kurski z gigantycznym majątkiem. Miliony zarobione w TVP i imponujące posiadłości

Ponad cztery miliony złotych to wartość majątku Jacka Kurskiego, ulokowanego w samych nieruchomościach. Prezes Telewizji Polskiej w trzech ostatnich latach kupił dom za 1,5 mln zł oraz działkę za 740 tys. zł. Ponadto jest właścicielem domu w Gdańsku, współwłaścicielem leśniczówki oraz 17-hektarowych gruntów pod Malborkiem – wylicza „Wirtualna Polska”.

Jacek Kurski składa sprawozdanie finansowe, ale nie jest ono obligatoryjnie upubliczniane jak w przypadku polityków, którzy dostali mandat drogą głosowania. „Wirtualna Polska” postanowiła zaprezentować stan majątkowy prezesa TVP, a słuszność tego działania potwierdziła dr hab. Joanna Juchniewicz, konstytucjonalistka z UWM, która podkreśla, że jest to zgodne z prawem.

– Ujawnienie majątku prezesa TVP jest dopuszczalne, bowiem stoi on na czele telewizji publicznej, finansowanej ze środków publicznych. Ponadto prezes TVP jest osobą publiczną, a co się z tym wiąże, w mniejszym stopniu chroni go prawo do prywatności – tłumaczyła dla WP.pl.

Dane dotyczące zarobków Kurskiego można znaleźć w sprawozdaniach składanych przez TVP do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ile Kurski zarobił w TVP?

Wirtualnemedia.pl informowały wcześniej, że prezes TVP w 2016 roku zarobił 304 tys. zł, w 2017 r. 333 tys. zł, za lata 2018 i 2019 podała zarobki wszystkich członków zarządu łącznie – wyniosły one odpowiednio 2,18 mln zł i 811,8 tys. zł.

W lutym natomiast poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka uzyskał odpowiedź na swoje zapytanie, z którego wynika, że Kurski w sumie dostał za lata 2016-2020 2,7 mln zł.

„Wirtualna Polska” wzięła się za podliczenie majątku Kurskiego. „W tekście opieramy się na danych z ogólnodostępnego i prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości rejestru Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Dla jasności: pokazujemy więc tylko majątek zgromadzony w nieruchomościach. Nie jesteśmy w stanie wskazać na przykład tego, ile prezes TVP ma pieniędzy na rachunku bankowym” – tłumaczą autorzy.

Posiadłości Kurskiego

Dziennikarze „WP” zaczęli od słynnej leśniczówki Danielówka pod Sztumem na Pomorzu. Zabudowa w samym środku lasu, 126,5 metra od brzegu jeziora. Kurski pojawił się tam po raz pierwszy w 1999 roku jako wicemarszałek woj. pomorskiego. Tego samego roku wynajął lokal, a pięć lat później wspólnie z ówczesną żoną Moniką wyłożyli Lasom Państwowym kwotę 20 tys. zł za o nieruchomość wielkości 214 metrów kw. (2 pokoje i łazienka na parterze oraz 3 pokoje i łazienka na poddaszu, do tego strych o powierzchni 15.77 m kw. i pomieszczenie gospodarcze o wielkości 73 m kw.).

Od 2014 roku Kurski jest już samodzielnym właścicielem Danielówki. Jeszcze w 2005 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po tym jak odkupił posiadłość za bezcen, sam wycenił ją na 280 tys. zł. Trzy kilometry dalej prezes TVP ma jeszcze jedną szóstą udziałów w 17,8 hektara gruntów ornych, właścicielami reszty nieruchomości są inne osoby. Według ekspertów z serwisu Urban.one.wp.pl wartość tej działki waha się między 500 a 600 tys. zł, czyli kawałek należący do Kurskiego jest wart między 83 a 208 tys. zł.

Kolejną nieruchomość szef telewizji ma w popularnej Morenie czyli gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo. W skład posiadłości wchodzi dom o pow. 230 mkw i działka o pow. 278 mkw. Kurski wszedł w jej posiadanie w 2006 roku wraz z żoną, ale po rozwodzie również widnieje w księgach wieczystych jako samodzielny właściciel.

“Działka o powierzchni 278 mkw. zabudowana domem mieszkalnym o powierzchni 230 mkw. Dom w zabudowie szeregowej, cztery kondygnacje. Wartość pomiędzy 950 000 a 1 200 000 zł” – wyliczają eksperci Urban.one.wp.pl.

jak informuje „WP”, za kolejnymi zakupami nieruchomości stoi już Joanna Kurska, wcześniej Klimek, która od lipca 2020 jest żoną prezesa TVP. – Pani Joanna jechała przez okolicę, zobaczyła na płocie baner “na sprzedaż” i ot cała historia – mówiła dla WP.pl osoba znająca okoliczności zakupu przez Jacka Kurskiego posiadłości w Wesołej, która rozciągają się lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Tam Kurscy mają dom dwukondygnacyjny o pow. 240 mkw. oraz działkę wielkości 1244 mkw. „Z danych zebranych przez serwis Cenatorium wiemy, że dom kupił sam Jacek Kurski za 1,5 mln zł” – podaje „WP”.

Dwa lata później Kurscy kupili jeszcze działkę sąsiadującą z ich nową posiadłością. Zapłacili za nią 740 tys. zł.

„Łącznie Jacek Kurski jest więc właścicielem dwóch domów (w Gdańsku i w Warszawie), leśniczówki, współwłaścicielem 17,8 hektarów ziemi oraz współwłaścicielem działki w Warszawie. Łączna wartość nieruchomości, które należą do prezesa TVP, to ponad 4 miliony złotych” – podsumowuje WP.pl.