Pirat drogowy na S3. Okazało się, że to marszałek z Platformy [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie kolizji na drodze S3. Internauci dostrzegli, że jeden z uczestników zdarzenia wygląda jak marszałek woj. zachodniopomorskiego. Okazało się, że to rzeczywiście samorządowiec z Platformy Obywatelskiej.

„Na naszą skrzynkę trafiło takie oto nagranie z drogi S3 kolo Klinisk Wielkich. Pokazuje lekceważący stosunek kierowcy osobówki do przepisów ruchu ale i do bezpieczeństwa. Kierowca osobówki swoim zachowaniem mógł doprowadzić to tragedii, dobrze że ruch był niewielki” – piszą autorzy popularnej na Facebooku strony „Buractwo Drogowe Powiat Goleniów” ukazującej wykroczenia drogowe na terenie powiatu goleniowskiego.

Na nagraniu widzimy niebezpieczny manewr wykonany przez kierowcę skody. Pirat drogowy zajeżdża drogę tirowi i dochodzi do kolizji.

Obaj uczestnicy stłuczki zatrzymują się. Widzimy jak ze skody wysiada sprawca – marszałek Olgierd Geblewicz. Nagranie pozbawione jest dźwięku, więc nie wiadomo, o czym rozmawiali kierowcy.

Samorządowiec już odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych.

– Nie byłem jeszcze proszony o złożenie wyjaśnień, ale jestem gotów do przedstawienia wszystkich okoliczności tego incydentu. Zapewniam, że manewr, który wykonałem, nie był świadomym i celowym działaniem – poinformował w oświadczeniu.

– Myślę, że żaden kierowca, który kiedykolwiek brał udział w kolizji, nie miał intencji spowodowania zagrożenia ani dla własnego bezpieczeństwa, ani dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego – dodał.

Zdaniem samorządowca wideo pokazuje jedynie fragment całego zdarzenia. – Cieszę się, że nikomu nic się nie stało i że obyło się bez strat materialnych – podsumował.