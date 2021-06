W odmętach lewackiego szaleństwa. Kalifornia na drodze do secesji LGBT

Władze Kalifornii podały listę kolejnych 5 stanów z, którymi nie będą prowadzić interesów. Powodem ma być dyskryminowanie w tych stanach LGBTQWERTY.

Arkansas, Floryda, Montana, Północna Dakota, i Zachodnia Wirginia to kolejne stany, z którymi władze Kalifornii nie będą prowadzić żadnych interesów.

Stany trafiły na czarną listę z powodu domniemanej dyskryminacji LGBTUSAHIV. Prawo z 2016 roku zabrania prowadzenia działalności z tymi stanami, które dyskryminują ludzi „orientację seksualną” i „tożsamość płciową”.

– One (stany – przyp. red) krzywdzą i atakują najbardziej bezbronnych … nie pozwalając dzieciom być dziećmi – powiedział na konferencji prasowej członek stanowej legislatury Evan Low, D-Cupertino, autor ustawy z 2016 r. i przewodniczący klubu LGBTQ w legislaturze.

– Nie wrócimy do szafy i nie będziemy milczeć.

– Jesteśmy w środku bezprecedensowej fali dyskryminacji i bigoterii w tym kraju – powiedział kalifornijski prokurator generalny Rob Bonta uzasadniając poszerzenie listy o kolejne 5 stanów. Jak informuje „San Francisco Chronicle” Bonta twierdzi, że ostatnio w całym kraju wprowadzono ponad 250 ustaw wymierzonych przeciwko LGBTQ, w tym 85 wymierzonych w młodzież zmiennopłciową i zmiennopłciowych dorosłych.

Bonta wskazuje, że ​​prawo stanowe prawo zakazuje urzędnikom stanu Kalifornia nawet podróży służbowych do stanów „dyskryminujących”. – Nasze dolary idą tam gdzie są wartości – grzmi prokurator.

Z tych buńczucznych oświadczeń szydzi m.in gubernator stanu Arkansas.

– Podczas gdy pracownicy stanowi mogą mieć zakaz przyjeżdżania tutaj, to Kalifornijczycy uciekają tysiącami do miejsc takich jak Arkansas ze względu na nasze niższe podatki, niższe koszty życia i duże możliwości – powiedział Asa Hutchinson.

– Atrakcje naszych parków stanowych i jakość życia pokonają każdy edykt prokuratora generalnego Kalifornii.

Zafiksowana na punkcie ideologii LGBT Kalifornia nie długo nie będzie współpracować z połową Stanów Zjednoczonych. Na czarnej liście jest już 17 stanów. Wcześniej były już na niej: Alabama, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Missisipi, Karolina Północna, Oklahoma, Karolina Południowa, Dakota Południowa, Tennessee i Teksas. Ten ostatni to drugi gospodarczo, po Kalifornii stan USA.

Rządy skrajnej lewicy prowadzą Kalifornię ku katastrofie. To najbogatszy stan USA. Gdyby Kalifornia była osobnym państwem, to byłaby siódmą gospodarka świata. Jednocześnie to stan o najwyższym poziomie ubóstwa.

Do niedawna stanem o najgorszych wskaźnikach ubóstwa, był najbiedniejszy stan USA Missisipi. Teraz w tym niechlubnym rankingu wyprzedziła je Kalifornia.

Oznacza to gigantyczne kontrasty. Oszałamiające bogactwo sąsiaduje ze skrajną nędzą. Kalifornia to siedziba najbogatszych firm świata – gigantów internetowych jak Facebook, Google etc i miejsce setek już teraz koczowisk dla bezdomnych, którzy opanowują kolejne dzielnice Los Angeles, czy San Francisco.