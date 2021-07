Nie Wiedźmin a Warcaby! Polska gra hitem na świecie [VIDEO]

To nie Wiedźmin od CD Projekt jest najpopularniejszą polską grą na świecie. Okazuje się, że jest znacznie prostsza i bardziej popularna polska produkcja.

CD Projekt to polskie studio, które zyskało sławę na całym świecie za sprawą trzech części gry Wiedźmin oraz Cyberpunk. Okazuje się jednak, że jest polskie studio, w którego grę gra znacznie więcej osób niż w Wiedźmina.

Chodzi o Chess & Checkers Games. Niewielka firma stworzyła w 2015 roku grę „Warcaby”, którą pobrano już ponad 100 mln razy!

„Warcaby” są po prostu klasyczną grą planszową przeniesioną na ekrany naszych telefonów. Dzieło Polaków trafiło do Top 40 najpopularniejszych planszowych gier na urządzenia mobilne na świecie.

Gracze mogą mierzyć się z sztuczną inteligencją albo z innymi żywymi przeciwnikami. Na fali popularności studio Chess & Checkers Games stworzyło niedawno grę „Szachy”.

Co zabawne, gra powstała nie jako projekt komercyjny, a część portfolio programisty i założyciela studia, Łukasza Oktaby. Gdy pan Łukasz dodał grę do sklepu z aplikacjami Google Play, ta z miejsca stała się hitem, a dzięki popularności i pozytywnym ocenom algorytmy Google zaczęły polecać ją graczom z całego świata.

„Pierwszych 30 milionów użytkowników zdobyłem bez wydania ani jednej złotówki na reklamę, jednak wcale nie bez wysiłku. Przez długi czas odpisywałem na wszystkie komentarze pozostawione w sklepie przez graczy i na podstawie ich uwag poprawiałem błędy oraz dodawałem nowe funkcje. W pewnym momencie zrobiło się ich jednak za dużo. Zdecydowałem się umieścić w grze reklamy w taki sposób, by nie psuły przyjemności z rozgrywki, a przynosiły dochód, co w dłuższej perspektywie pozwoliło na zatrudnienie pierwszych pracowników i rozwój firmy. Z ich pomocą można ulepszać silnik gry oraz wzbogacać ją o nowe warianty, tak by rozgrywka była ciekawsza” – powiedział Łukasz Oktaba.

Polska gra stała się przebojem m.in. w Ghanie, Brazylii, Rosji, Kirgistanie i Kazachstanie. W tych dwóch ostatnich to najpopularniejszy tytuł na telefony.

Dziś w firmie pana Łukasza pracuje ponad 20 osób. Agencja Pelham Smithers szacuje, że wartość rynku gier mobilnych w ubiegłym roku wyniosła 85 mld dolarów, czyli więcej niż rynek gier na komputery i konsole razem.

Natomiast według raportu firmy Newzoo branża gier mobilnych będzie warta ponad 100 mld dolarów już w 2023 roku.

Źródło: Benchmark