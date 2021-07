Odszedł z PiS, by wrócić do PiS. Kaczyński ponownie ma większość sejmową. Cykl politycznego życia Lecha Kołakowskiego w praktyce

Tak wygląda cykl życia w polityce. Poseł Lech Kołakowski niedawno odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, by wrócić do Prawa i Sprawiedliwości.

Jesienią ub.r. Kołakowski był w grupie 15 posłów PiS, którzy zostali zawieszeni, bo nie zagłosowali tak, jak chciał Kaczyński ws. „piątki dla zwierząt”, zwanej również „piątką antyhodowlaną”.

Kołakowski odchodzi z PiS

Kilka dni później Kaczyński przywrócił zawieszonych polityków, ale Kołakowski stanął okoniem i zaczął głośno mówić o tym, co mu się w partii nie podoba. Przeciąganie liny trwało kilka tygodni, aż Kołakowski ogłosił: odchodzi z PiS-u.

Kołakowski trzasnął więc drzwiami, ale co najwyżej obrotowymi. Najwyraźniej niezbyt wygodnie było mu poza PiS, więc postanowił wrócić pod skrzydła Kaczyńskiego.

Przez kilka miesięcy Kołakowski był posłem niezrzeszonym. Po rozłamie w Porozumieniu Jarosława Gowina i utworzeniu przez Adama Bielana Partii Republikańskiej, Kołakowski postanowił dołączyć do tej drugiej.

Kołakowski wraca do PiS

A ta druga współtworzy klub parlamentarny PiS, więc Kołakowski automatycznie do PiS-u z powrotem dołączył. Z takiego obrotu spraw cieszy się Kaczyński, bowiem PiS niedawno formalnie utracił większość parmalentarną.

– Od tej chwili można powiedzieć, że mamy z powrotem 230, sądzę że niedługo będziemy mieli więcej – oświadczył Kaczyński.

– Co prawda już jako przedstawiciel Partii Republikańskiej (Kołakowski – red.), ale przechodzi z powodów merytorycznych. Zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa, my postanowiliśmy, że te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia i to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia – powiedział Kaczyński.

Ciekawe, o które sprawy dla polskiego rolnictwa tak usilnie zabiegał Kołakowski. Oficjalnie bowiem sprzeciwiał się „piątce dla zwierząt” i to był jeden z głównych powodów odejścia z PiS-u. Choć ustawa drogą parlamentarną nie została wprowadzona w życie, to PiS z pomysłu się nie wycofał. Zakaz hodowli norek będzie próbował wprowadzić boczną furtką, pod płaszczykiem nakazu Unii Europejskiej i złowrogiego wirusa SARS-CoV-2.