Powrót Tuska odc. 6969. Dziś spotkanie Tusk, Budka, Trzaskowski

Wyborcy tzw. „totalnej opozycji” i części lewicy przejawiają irracjonalną wiarę, że Donald Tusk powróci na białym koniu i w pojedynkę obali rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem Tusk zapowiada swój powrót do polskiej polityki już od kilku lat i do tej pory niczego spektakularnego w walce z PiS-em nie osiągnął.

Donald Tusk wraca i prawdopodobnie będzie chciał odzyskać przywództwo w Platformie Obywatelskiej, którą osierocił, gdy zaproponowano mu dobrze płatne stanowisko urzędnicze w UE.

Nieoczekiwanie do walki o tron w upadającej PO włączył się również prezydent Warszawy – Rafał Trzaskowski. Pisaliśmy o tym:

Wychodzi na to, że Borys Budka, obecny szef PO, jest w nielicznej grupie tych, którzy Platformą rządzić nie chcą. Dziś ma ponoć dojść do spotkania Budki, Tuska i Trzaskowskiego.

– Przed nami pewnie jeszcze dwa dni rozmów. Rozmów pomiędzy Borysem Budką, Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim. Myślę, że efektem tych rozmów będą przedstawione właśnie na Radzie Krajowej. Nie chce uprzedzać tego, co się wydarzy. Zwłaszcza, że z tego co wiem panowie są umówieni dzisiaj na rozmowę. Panowie Budka, Trzaskowski i Donald Tusk. Myślę, że razem wypracują optymalną metodę działania na najbliższe miesiące, najbliższe lata – mówił Marcin Kierwiński w rozmowie z Beatą Michniewcz w „Salonie politycznym” radiowej Trójki.

– Na pewno przesądzone jest to, że Donald Tusk wraca do krajowej polityki. Mówił o tym i to jest dobra informacja dla wyborców opozycji. Dobra informacja dla opozycji, a bardzo zła dla PiS i bardzo zła informacja dla tych wszystkich, którzy codziennie niszczą nasz kraj – twierdzi polityk PO.

Źródło: Polskie Radio