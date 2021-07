Bart Staszewski w tarapatach? „Pisał, że by mnie cwe*ił i jeb*ł – wiedział, że mam 14 lat” [FOTO]

Bart Staszewski, aktywista LGBT+ znany z akcji rozstawiania tablic „strefa wolna od LGBT”, może mieć prawdziwe kłopoty. 15-letni gej oskarża go w mediach społecznościowych o znęcanie się, propozycje wysyłania nagich zdjęć i napastowanie nieprzyzwoitymi wiadomościami.

– Nieletni (15) aktywista #LGBT, Alex Ambroziak oskarża Barta Staszewskiego o grooming (przygotowywanie dzieci/młodocianych, by mogły być wykorzystywane seksualnie), manipulacje i przemoc psychiczną – informuje na Twitterze Waldemar Krysiak, prawicowy aktywista, który sam będąc homoseksualistą, ujawnia często mroczne sekrety środowiska LGBT+.

Bart Staszewski znany jest głównie z akcji, którą mocno zaszkodził Polsce. Aktywista jeździł do różnych miejscowości i ustawiał przed nimi tablice z napisem „Strefa wolna od LGBT”. Na Zachodzie media i politycy sądzili, że rzeczywiście w Polsce są miejsca, do których nie wpuszcza się osób z tego środowiska.

Teraz Staszewski może mieć poważne kłopoty. 15-letni członek środowiska LGBT, który utrzymywał ze Staszewskim dłuższą znajomość (mieli się poznać, gdy nastolatek miał depresję), oskarża go o szereg kontrowersyjnych zachowań. Młody chłopak dysponuje prywatnymi wiadomościami, które wysyłał do niego Staszewski.

Ponoć z początku 15-latek był zadowolony ze znajomości z Bartem Staszewskim, później jednak zaczęła się ona robić toksyczna.

– Potem jak spotkałem barta na grindrze* [red. aplikacji randkowej dla homoseksualistów] to bart mi pisał że by mnie cwe*ił i jeb*ł (z czego bart wiedział że miałem wtedy 14 lat, plus w tribes miał twink (twink to młodo wyglądający geje) – pisze 15-latek.

Staszewski miał proponować chłopakowi, że wyśle mu swoje nagie zdjęcia. Nastolatek relacjonuje to we wpisie na Facebooku.

– bart proponował wysyłanie mi nudli [nagich zdjęć – red.] […] Następnie moja znajoma napisała do barta (o czym ja nie wiedziałem) i bart myślał że to ja… – pisze chłopak.

Poza tym 15-latek twierdzi, że Staszewski znęcał się nad nim psychicznie, oczerniał go wśród znajomych etc. Na przedstawionych przez chłopaka print screenach nie ma na to dowodów – można nawet odnieść nawet wrażenie, że to młody chłopak miał niezdrową obsesję na punkcie starszego aktywisty.

Na zdjęciach widać jednak wiadomości o „c**eniu” i „j**aniu”, a to najpoważniejsze oskarżenie sformułowane pod kątem Staszewskiego – ich ew. prawdziwość oraz to, czy Staszewski wiedział, że chłopak z którym pisze nie ma 15 lat, powinna najpewniej zbadać prokuratura.

