Gigantyczny wyciek danych z LinkedIn. Dane ponad 700 mln użytkowników zagrożone

Dane osobowe ponad 700 mln użytkowników portalu społecznościowego LinkedIn trafiły na internetową aukcję. Gigantyczna baza zawiera rekordy dotyczące 93 proc. użytkowników serwisu.

Tajemniczy sprzedający jest najpewniej przedstawicielem hakerów, którzy ukradli dane. Jako dowód na prawdziwość bazy z danymi sprzedawca udostępnił próbkę zawierającą dane 1 mln wpisów.

Serwis Restore Privacy przeanalizował próbkę pod kątem danych, jakie udało się zgromadzić cyberprzestępcom. Odnaleziono następujące informacje: imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefoniczne, adresy, aapisy geolokacji, nazwy użytkownika i adresy URL profili LinkedIn, dane na temat swojej pracy oraz życia osobistego, dane o płci, informacje o innych kontach w mediach społecznościowych i nazwy użytkowników.

LinkedIn breach reportedly exposes data of 92% of users, including inferred salaries https://t.co/fOK413Ix5I by @benlovejoy

— 9to5Mac.com (@9to5mac) June 29, 2021