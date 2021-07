Hołownia znów przechwytuje członka innej partii

Poseł PO-KO Michał Gramatyka przechodzi do koła Polska 2050 – poinformował na konferencji Szymon Hołownia. To już kolejny polityk, który ucieka z tego środowiska pod skrzydła byłego wodzireja z TVN.

Polskę 2050 zasiliło troje nowych członków, w tym dotychczasowy poseł KO Michał Gramatyka oraz współpracowniczka Hołowni z kampanii prezydenckiej Agata Lika i ekspertka do spraw rolnictwa Monika Piątkowska.

O transferze poinformował sam Hołownia podczas konferencji prasowej. – Dzisiaj stara polityka musi zostać zastąpiona przez nową – powiedział Hołownia.

– Cieszę się, że na naszym pokładzie mogę powitać ludzi, którzy chcą przejść z polityki dla polityków, do polityki załatwiającej ludzkie sprawy. To Agata Lika, Michał Gramatyka i Monika Piątkowska – powiedział na konferencji Szymon Hołownia.

– Stoimy przed ryzykiem odbudowy polaryzacji, która niszczy kraj: PiS i PO, PO i PiS. To nie pozwala nam iść do przodu i myśleć o realnych problemach. To miejsce za naszymi plecami nie może być miejscem walk dwóch totemów – dodał, nawiązując prawdopodobnie do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki.

Źródło: Polsat News