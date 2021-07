Korwin-Mikke komentuje „1 z 10”: kto nie jest mężczyzną ani kobietą, jest nienormalny [VIDEO]

– Biologia. Czy istnieje gatunek ssaków trójpłciowych? – zapytał jednego z uczestników Tadeusz Sznuk.

Odpowiadający stwierdził, że tak – istnieją. To oczywiście błędna odpowiedź, bo płcie u ssaków są dwie – męska i żeńska.

– Płeć to jest zespół cech pozwalających podzielić osobniki gatunku na dwie grupy – męską i żeńska – wyjaśnił prowadzący.

Do odcinka odniósł się prezes Janusz Korwin-Mikke na Twitterze.

– Płci są 2. Płeć męska produkuje plemniki a żeńska jajeczka. Jeśli ktoś nie należy do ♂ ani ♀ to nie jest normalny – napisał polityk.

– Jest to swoiste kalectwo – ale bardzo rzadkie i nie warto się tym zajmować. Muszą sami dawać sobie radę – tak, jak robią to np. lilipuci, dotknięci karłowatością – dodał.

