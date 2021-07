Uwaga kierowcy! 30 skrzyżowań w 18 miastach. SPRAWDŹ czy staną u ciebie nowe fotoradary

Niedawno szwadron urzędników testował na płycie lotniska Warszawa-Radom nową broń państwa do gnębienia kierowców. Wkrótce Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym planuje ozdobić nowymi fotoradarami 30 kolejnych skrzyżowań w 18 miastach.

Na lotnisku Warszawa-Radom zbudowano cztery tory w kształcie litery T, by udawały skrzyżowania. To urzędnicy testowali skuteczność urządzeń rejestrujących oferowanych przez firmy, które zgłosiły się do przetargu na zakup i dostawę systemów monitorujących wjazd pojazdów na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Sprawdzano, czy systemy działają, symulując różne zdarzenia drogowe i wykorzystując różne rodzaje samochodów – od osobówki przez busa, aż do ciężarówki.

Po podsumowaniu zebranych informacji urzędnicy wybiorą sprzęt, który pojawi się na 30 skrzyżowaniach w 18 polskich miastach.

Kontrole będą prowadzone z wykorzystaniem systemu kamer, które w chwili przekroczenia przez pojazd wirtualnej linii detekcji podczas nadawania czerwonego światła, automatycznie wykryją i zarejestrują wykroczenie.

Nowa „broń” urzędników będzie kosztowała 29,5 mln złotych. Zwiększenie liczby skrzyżowań objętych kontrolami jest kolejnym etapem rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD GITD w ramach realizacji projektu „Zwiększenie skutecznościi efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

Ogółem projekt zakłada zakup 358 urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach:

-39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości,

-26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów),

– 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle,

– 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowym.

Dodatkowo państwo zakupi jeszcze 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach, w których nie ma możliwości ustawienia stacjonarnych wersji.

Planowana jest instalacja 247 urządzeń w dotychczasowych lokalizacjach, wymiana starszych fotoradarów i zastąpienie ich nowym sprzętem.

Gdzie staną nowe fotoradary? LISTA

W tych miastach, na skrzyżowaniach, w najbliższym czasie staną nowe fotoradary:

– Łódź Al. Mickiewicza / Żeromskiego

– Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia / Wolska

– Nowy Sącz Kilińskiego / Królowej Jadwigi

– Kraków Kuklińskiego / Nowohucka

– Katowice Stęślickiego / Chorzowska

– Rzeszów Al. Piłsudskiego / Al. Cieplińskiego

– Łódź Rondo Inwalidów – Rokicińska / Puszkina

– Lublin Rondo Kuklińskiego – Lubomelska / Al. Solidarności

– Kraków Konopnickiej / Wadowicka Kalwaryjska

– Rzeszów Al. Rejtana / Al. AK

– Poznań rondo Kaponiera / Roosvelta

– Rzeszów Krakowska / Al. Gen. Okulickiego / Al. Wincentego Witosa

– Lublin Al. Tysiąclecia / al. Unii Lubelskiej

– Kraków Nowohucka / Al. Pokoju

– Szczecin Al. Wyzwolenia / Al. Niepodległości

– Bydgoszcz Jagiellońska / Ogińskiego

– Warszawa Al. Krakowska / Łopuszańska

– Bielsko-Biała Warszawska / Sarni Stok

– Łódź Andrzeja Strugi / Kościuszki

– Warszawa Pl. Zawiszy / Towarowa

– Ruda Śląska 1 Maja / Kokota

– Bydgoszcz Skłodowskiej / Wyszyńskiego

– Kielce Sandomierska / Al. Solidarności

– Kraków Wadowicka-Zakopiańska / Tischnera-Bożka

– Zabrze Religi – Bytomska / Stelmacha

– Białystok Generała Nikodema Sulika / Kaziemierza Wielkiego

– Płock Wyszogrodzka / Popiełuszki

– Sosnowiec Baczyńskiego / Piłsudskiego Białystok Zwierzyniecka / św. PIO

– Piotrków Trybunalski Sikorskiego / Concordii

Źródło: Interia