Wybuch wulkanu. Ewakuacja tysięcy mieszkańców [FOTO/VIDEO]

Eksperci rządowi twierdzą, że materiały magmowe zetknęły się z wodą w głównym kraterze wulkanu Taal w prowincji Batangas, powodując wybuch napędzany parą bez towarzyszącego mu wulkanicznego trzęsienia ziemi. Powiedzieli, że nie jest jasne, czy niepokoje wulkaniczne mogą doprowadzić do pełnej erupcji.

„To tylko jeden wybuch; jest za wcześnie, by to stwierdzić”, powiedział Renato Solidum z Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii na konferencji prasowej. Dodał, że trzy mniejsze emisje napędzane parą miały miejsce w czwartek wieczorem.

Agencja rządowa ogłosiła alarm trzeciego stopnia w pięciostopniowym systemie ostrzegania, co oznacza, że „magma jest blisko lub na powierzchni, a jej aktywność może prowadzić do niebezpiecznej erupcji za kilka tygodni”.

Mark Timbal, rzecznik rządowej agencji reagowania na katastrofy, powiedział, że władze zaczęły ewakuować mieszkańców z pięciu wiosek wysokiego ryzyka. Jego zdaniem nawet 14 000 mieszkańców będzie musiało zostać tymczasowo przeniesionych z okolic niespokojnego wulkanu.

State volcanologists raised Alert Level 3 over Taal Volcano on Thursday after it ejected a one-kilometer plume of steam and magma.

According to Phivolcs, this means that a “hazardous eruption is possible within days to weeks.”

