„Polska na nowo”. Konfederacji „wizja Polski po lockdownie”

W niedzielę, 4 lipca w Warszawie odbędzie się konwencja programowa Konfederacji. Zostanie na niej przedstawiony nowy program ugrupowania pod nazwą „Polska na nowo”, który ma być „wizją Polski po lockdownie” i odpowiedzią na rządowy program „Polski Ład”.

Konwencja programowa Konfederacji z udziałem jej liderów – Krzysztofa Bosaka, Jakuba Kuleszy, Roberta Winnickiego, Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikkego rozpocznie się o godz. 12 w warszawskim parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Politycy zaprezentują poszczególne części programu pod nazwą „Polska na nowo”.

Na konwencji ma również zostać zainaugurowana seria organizowanych przez Konfederację imprez, które odbędą się w popularnych turystycznych miejscowościach na terenie całego kraju pod hasłem „Wakacje z Konfederacją”. Trasa potrwa do 7 sierpnia i obejmie ponad 30 miejscowości. Plan spotkań dostępny w tym miejscu.

Propozycja Konfederacji na Polskę po lockdownie

„Polska na nowo” to, jak podkreślają politycy Konfederacji, kompleksowa wizja Polski „po lockdownie”.

„To po pierwsza wizja Polski pocovidowej, tego co należy naprawić, co w ciągu ostatniego roku uległo olbrzymiej zapaści” – powiedział PAP rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Podkreślił również, że będzie to odpowiedź na rządowy program „Polski Ład”.

Program Konfederacji, który zostanie przedstawiony w niedzielę, składa się z pięciu filarów: spraw podatkowych, cen, edukacji, opieki zdrowotnej oraz państwa prawa. Jak podkreślali politycy ugrupowania, to w dużej mierze postulaty, które Konfederacja od jakiegoś czasu powtarza i które są z ugrupowaniem od początku.

W rozmowie z PAP przewodniczący sejmowego koła Konfederacji Jakub Kulesza zapowiedział, że przedstawi pierwszy punkt programu, dotyczący polityki fiskalnej, który „związany będzie z obniżką bądź likwidacją wielu podatków”. Ocenił, że będzie „najbardziej właściwa recepta, by ulżyć przedsiębiorcom zduszonym przez lockdown”.

„Nasz program dotyczyć będzie wizji Polski po lockdownie; to będzie wyjście z kryzysu, jaki nam zgotował rząd wprowadzając lockdown” – podkreślił poseł.

Ochrona zdrowia w okresie popandemicznym

Krzysztof Bosak powiedział PAP, że podczas konwencji zostaną również poruszone kwestie funkcjonowania ochrony zdrowia oraz edukacji w okresie popandemicznym.

„Lockdown wywrócił ochronę zdrowia do góry nogami i jednym z naszych postulatów jest powrót do normalnej pracy ochrony zdrowia. Niepokoją nas informacje o tym, że różne oddziały zamiast być otwierane, to są zamykane; a to są informacje, który płyną prawie cały czas z różnych części kraju” – zaznaczył poseł.

Zwrócił również uwagę, że zdaniem Konfederacji także system edukacji powinien po wakacjach wrócić do normalnej pracy „bez żadnej segregacji sanitarnej i paraliżowania normalnej pracy i nauki”.

Jak dodał, politycy Konfederacji przedstawią w niedzielę również swoją ocenę obecnej sytuacji politycznej. „Bez wątpienia jest właściwy moment na to, by wyrazić swoją ocenę na temat całości sceny politycznej” – ocenił Bosak.

Niedzielna konwencja ma przyjąć formę otwartego wydarzenia na świeżym powietrzu, połączonego z „piknikiem rodzinnym”.

Źródło: PAP