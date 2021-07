Rząd kłamie? Konfederacja ws. komunikatu rzecznika Żaryna o atakach hakerskich: „Dementujemy nieprawdziwe informacje”

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, oświadczył, że ofiarami ataków hakerskich padło wielu polityków. Zapewnił, że posłowie zostali poinformowani o zagrożeniach. Konfederacja twierdzi, że to kłamstwo.

Żaryn oświadczył, że szczegółowa analiza prowadzona przez ABW wykazała nieautoryzowane logowania do służbowych skrzynek poczty elektronicznej kilkunastu posłów na Sejm RP.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Żaryna, na liście ataków hakerskich znajduje się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli, w tym 100 należących do polityków, a służby dysponują informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych.

Żaryn nie podał nazwisk atakowanych przez hakerów polityków, ale wskazał, że chodzi o następujące kluby i koła poselskie: Lewica, Polska 2050, PiS, Koalicja Obywatelska, Konfederacja.

Zapewnił jednocześnie, że ABW natychmiast przekazała stosowne rekomendacje do Kancelarii Sejmu oraz wydała zalecenia dla posłów.

– Posłowie, których skrzynki zostały zaatakowane, zostali poinformowani o zagrożeniach, a także sugerowanych działaniach mających na celu zminimalizowanie skutków ataku. Przeprowadzono dla nich również szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa – oświadczył Żaryn.

– Wskazane działania wymierzone w bezpieczeństwo skrzynek poczty elektronicznej posłów na Sejm RP identyfikujemy jako część operacji dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce – dodał Żaryn.

Konfederacja o atakach hakerskich. Prostuje twierdzenia rzecznika Żaryna

Politycy Konfederacji oświadczyli natomiast, że twierdzenia rzecznika Żaryna nie mają za wiele wspólnego z prawdą. Przynajmniej jeśli chodzi o posłów Konfederacji.

Przewodniczący koła Jakub Kulesza, po zapoznaniu się z komunikatem wystosowanym przez Żaryna, poinformował, że zadzwonił do wszystkich posłów Konfederacji. Nikt nie wie o zapewnianych przez rzecznika ministra Kamińskiego działaniach.

„Obdzwoniłem wszystkich posłów Konfederacji. Nikt nie dostał od służb informacji o ataku, bądź o nieautoryzowanym dostępie do skrzynki e-mailowej. Jak widać akcja dezinformacji przeprowadzana jest nie tylko przez rosyjskie, ale także przez polskie służby” – poinformował Kulesza.

Sprawę skomentował także Krzysztof Bosak.

„Dementujemy nieprawdzie informacje przekazywane mediom: żaden z posłów Konfederacji nie został poinformowany przez polskie służby o nieautoryzowanym dostępie do poczty elektronicznej” – napisał Bosak na Twitterze.