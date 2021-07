Superbohater Janusz Korwin-Mikke w brawurowej akcji! Tak uratował… [WIDEO]

Ile to było w historii gadania, że Janusz Korwin-Mikke nie ma serca, że źle traktuje zwierzęta, że jest barbarzyńcą, który „straszy pieski”. Wszystko to, rzecz jasna, nieprawda, czego właśnie po raz kolejny dowiódł.

Jeden z liderów Konfederacji, który przez wielu ignorantów oceniany jako „kontrowersyjny i ekstrawagancki”, znowu pokazał, że tak naprawdę to wszyscy ci, którzy obrzucają go rożnymi epitetami nie do końca rozumieją na czym polega normalność i właściwe podejście do typowych, życiowych spraw.

Oto bowiem prezes partii Wolność, którego spotykały ostatnio mniej lub bardziej szalone przygody, znów znalazł się w niełatwej sytuacji.

Oto co przytrafiło się znanemu politykowi i jak wybrnął z całej sytuacji:

„Wracając do domu zobaczyłem dziwne zaaferowanie ptaków koło komina. Nazajutrz Żona powiedziała, że w kominku coś się rusza. Z odgłosów szybko poznałem, że to ptak. Ponad pół dnia straciłem na próbie wyciągnięcia go z kominka, a po dwóch dniach…”