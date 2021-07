Ubogacał Amerykę i sport. Nielegalny imigrant obciął ofierze głowę i kopał ją, jak piłkę

Nielegalny imigrant, który wyszedł z aresztu za kaucją w Nowym Meksyku, jest obecnie oskarżony o obcięcie mężczyźnie głowy, a następnie kopanie jej i udawanie gry w piłkę nożną.

Joel Arciniega-Saenz, 25-letni nielegalny imigrant, został aresztowany i oskarżony przez wielką ławę przysięgłych o zamordowanie w hrabstwie Dona Ana w stanie Nowy Meksyk 51-letniego Jamesa Garcii. Zgodnie z aktami sądowymi, na które powołuje się stacja telewizyjna KTSM 9 News, Arciniega-Saenz jest oskarżony o zabicie Garcii, odcięcie mu głowy i kopanie jej jak piłką nożną. W czasie, gdy dokonał morderstwa, był już podejrzewany o inne przestępstwo, ale przebywał na wolność, bo wypuszczono go za kaucją.

Arciniega-Saenz przyznał się do morderstwa, mówiąc śledczym, że szukał zemsty, ponieważ wierzył, że cztery lata wcześniej Garcia zgwałcił jego żonę. Zgodnie z zeznaniami Arciniega-Saenz spotkał Garcię w parku. Tam zaatakował go nożem sprężynowym, zadał mu klika ciosów, a następnie odciął głowę i kopał ją. Został zatrzymany przez policję w parku. Ciało ofiary również tam znaleziono, a kilka metrów dalej odciętą głowę.

Stacja CBS 4 News poinformowała, że Arciniega-Saenz miała bogatą przeszłość kryminalną. W 2017 roku został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, ale rok później zarzuty zostały wycofane. W maju Arciniega-Saenz został aresztowany, gdy przyłapano go na niszczeniu sklepów i firm w czasie zamieszek. Służby imigracyjne – Immigration and Customs Enforcement (ICE) – potwierdziły, że Arciniega-Saenz jest nielegalnym imigrantem w Stanach Zjednoczonych, zatrzymanym wcześniej przez ICE. Służby zwracały się do lokalnych władz, by go nie wypuszczać z aresztu, aż one go przejmą, ale zwyrodnialec został jednak za kaucją zwolniony, po czym dokonał swej odrażającej zbrodni.