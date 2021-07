Na Ukrainie „postępacy” też podnoszą głowy. Feministki ingerują w umundurowanie kobiet-żołnierzy

Ukrainki zachowały dotąd sporo kobiecości. Pamiętam jedną z wizyt we Lwowie na początku lat 90. ub. wieku, kiedy to ładne kobiety na wysokich obcasach uprawiały niemal ekstremalny sport chodząc po zrujnowanych i pełnych dziur chodnikach miasta. Na dworcu autobusowym tego miasta miałem okazję zobaczyć małą grupę członków jakiejś paramilitarnej organizacji w mundurach. Podejrzewając „banderowców” przyjrzałem im się baczniej i trudno było się nie uśmiechnąć na widok pięknej kobiety przyodzianej w mundur, ale poruszającej się na wyjątkowo wysokich obcasach. Nawet jeż chowałby swoje kolce…

Czasy się jednak zmieniają i „postęp” dociera także na Ukrainę. W ogniu krytyki feministek znalazła się armia tego kraju i umundurowanie kobiet. 24 sierpnia na Ukrainie obchodzony jest Dzień Niepodległości. Z okazji 30-lecia tej rocznicy ma się odbyć wojskowa parada, a udział w niej wezmą także służące w wojsku panie.

Ubrane w mundury moro, mają jednak maszerować w czarnych czółenkach na średnim obcasie. Jest to zatwierdzony przez ministerstwo obrony kobiecy mundur paradny. Ministerstwo opublikowało zdjęcia ćwiczących do parady studentek akademii wojskowej, no i się zaczęło…

Padły zarzuty „seksizmu” i „mizoginizmu”. Wicemarszałek Sejmu Olena Kondratiuk wezwała rząd do „publicznych przeprosin za upokorzenie” kobiet, które „z bronią w ręku bronią niepodległości Ukrainy”. Deputowana Inna Souvsoun, powiedziała, że ​​to „głupi pomysł”, który utrwala „stereotypy na temat roli kobiet jako ładnych lalek”.

Deputowane opozycji podarowały ministrowi obrony parę butów na obcasie, by wystąpił na nich na paradzie. Zapowiada się, że w końcu obedrą kobiety z kobiecości, choć Ukrainki w tym względzie wydają się akurat mocno konserwatywne. Niewiast-rekrutów jakoś nikt o zdanie nie zapytał…

W siłach zbrojnych Ukrainy służy dziś ponad 31 000 kobiet, w tym ponad 4100 oficerów. 13 500 niewiast w mundurach brało udział w walkach z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju.

Poniżej feministki z parlamentu w Kijowie:

Назар Приходько

Знаково… Президію ВРУ блокують три жінки: Юлія Тимошенко, Віце-спікерка Ради Олена Кондратюк та єдина представниця ВО "Свобода" Оксана Савчук. Земля – теж жіночого роду, як і Україна…https://t.co/UvzBXTUKYv pic.twitter.com/ujL9YrDCOA — Boris Borisenko (@BorisenkoBoris) February 6, 2020

єсчьо пара внізапних фоточєк

Олена Костянтинівна Кондратюк, нардеп від "матьківщини" 6, 7, 8 і 9 скликань, лупицця в дьосна з Бахінєй pic.twitter.com/3IhnUkcFrW — ШаЛєна Місія (@dneprlena) August 27, 2019

I kobiety-żołnierze:

Tollé en Ukraine où les autorités veulent faire défiler les femmes soldats en escarpinshttps://t.co/ypdPTUwtW9 — GGaway (@ggaway) July 4, 2021