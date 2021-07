„Zlikwidujemy 15 podatków”. #PolskaNaNowo – odpowiedź Konfederacji na „Polski Ład”. Sprawdź szczegóły

W niedzielę w Warszawie odbędzie się konwencja programowa Konfederacji Wolność i Niepodległość. Zostanie na niej przedstawiony nowy program ugrupowania pod nazwą #PolskaNaNowo, który ma być „wizją Polski po lockdownie” i odpowiedzią na rządowy program „Polski Ład”.

Konwencja programowa Konfederacji z udziałem jej liderów – Krzysztofa Bosaka, Jakuba Kuleszy, Roberta Winnickiego, Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego – rozpocznie się o godz. 12 w warszawskim parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego.

Politycy zaprezentują poszczególne pięć głównych części programu pod nazwą #PolskaNaNowo.

Według Konfederacji to kompleksowa wizja Polski „po lockdownie” – propozycja naprawy tego, co w ciągu ostatniego roku uległo olbrzymiej zapaści. Ma to być jednocześnie odpowiedź na rządowy program „Polski Ład”.

– W podatkach zaproponujemy pierwszą ustawę, która w sposób kompleksowy jednokrotnie znosi 15 danin, w tym podatek cukrowy, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę reprograficzną – uchylił na łamach „Rzeczpospolitej” rąbka tajemnicy Robert Winnicki, dodając, że są to „podatki o mniejszej skali, które nie wywracają budżetu”.

Filary #PolskaNaNowo Konfederacji

„PolskaNaNowo” Konfederacji składa się z pięciu filarów:

Niskie i proste podatki

Sprawna i dostępna ochrona zdrowia

Efektywna i nowoczesna edukacja

Niższe koszty życia

Państwo prawa

Trwają ostatnie przygotowania przed konwencją programową @KONFEDERACJA_‼️ Zapraszamy już od godziny 11:00 do Parku Kultury im. Marszałka Rydza-Śmigłego!#PolskaNaNowo pic.twitter.com/pzC3hResTZ — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) July 4, 2021

– Nasz program dotyczyć będzie wizji Polski po lockdownie, to będzie wyjście z kryzysu, jaki nam zgotował rząd wprowadzając lockdown – zapowiada poseł Jakub Kulesza.

Niedzielna konwencja ma przyjąć formę otwartego wydarzenia na świeżym powietrzu, połączonego z „piknikiem rodzinnym”. W warszawskim parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przewidziano atrakcje dla najmłodszych i strefę foodtrucków.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, a liderzy Konfederacji pojawią się na scenie od 12 – wówczas przedstawią założenia programu #PolskaNaNowo.

Wakacje z Konfederacją

Na konwencji Konfederacji ma również zostać zainaugurowana seria organizowanych przez Konfederację imprez, które odbędą się w popularnych turystycznych miejscowościach na terenie całego kraju pod hasłem „Wakacje z Konfederacją”. Trasa potrwa do 7 sierpnia i obejmie ponad 30 miejscowości.