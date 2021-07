Czechy chcą od Putina odszkodowania za wysadzenie magazynu amunicji w 2014 roku. Kreml nazywa Czechów „szantażystami”

Wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek wręczył ambasadorowi Rosji Aleksandrowi Zmijevkiemu notę ​​dyplomatyczną.

Przywołał „odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej na mocy prawa międzynarodowego za jej udział w wybuchach w składzie amunicji w Vrběticach w 2014 r.”

Przy okazji czeska dyplomacja potępiła wpisanie tego kraju przez Moskwę na „listę krajów wrogich”. Stany Zjednoczone i Czechy znalazły się na tej liście na czołowych miejscach, co według Pragi jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.

Sprawą odszkodowania zajmował się też parlament. W projekcie ustawy złożonym przez kilku deputowanych wyceniono rekompensatę dla gminy Vrbetice na 700 milionów koron.

Na odpowiedź Moskwy nie trzeba było długo czekać. W mediach społecznościowych rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa użyła „uśmiechniętej buźki” i dodała: „Już nie można zrozumieć, co dzieje się w głowach czeskich polityków, którzy myślą przez kilka miesięcy o tym, jak jeszcze bardziej pogorszyć stosunki dwustronne”.

Dodała, że oni „sami wpisali się na listę krajów wrogich, a każdą nową deklaracją i dzikimi działaniami potwierdzają swój status”.

Zacharowa dodała jeszcze, że są to oskarżenia rzucane bez „procesu i śledztwa, z groźbami i obelgami i domagające się pieniędzy”. Tak postępują „szantażyści” – napisała.

17 kwietnia czeski rząd oficjalnie ogłosił, że śledztwo ujawniło udział rosyjskiego wywiadu w zamachu na składy amunicji. Od tego czasu stosunki dyplomatyczne między Pragą a Moskwą stały się bardzo napięte.

Deputy Czech Foreign Minister Smolek passed diplomatic note demanding full compensation of damage caused by Vrbetice blast in 2014 to ambassador of Russia. pic.twitter.com/SJ9n4HxHca

The Czech Republic has invoked international responsibility of the Russian Federation for Vrbětice explosions, requests full reparation for the injury caused by this act and inviting the Russian side to enter into negotiations in this matter. ➡️ https://t.co/Ka8ySz9oZM

