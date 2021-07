„Dzieci bez masek, dzieci bez masek!”. Zakłócone wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy [VIDEO]

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w obchodach 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego. Podczas przemówienia na otwartej przestrzeni za jego plecami stały dzieci z założonymi maseczkami. Z tego powodu wystąpienie prezydenta zostało zakłócone.

Podczas obchodów 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego, prezydent Duda wręczył Order Orła Białego, który pośmiertnie przyznał dowódcy pierwszego i drugiego zrywu Alfonsowi Zgrzebniokowi (1891–1937).

Włodarzom 120 miast i gmin z województw śląskiego i opolskiego wręczył także tablice okolicznościowe „Miejsce Pamięci Powstań Śląskich”.

Tradycyjnie podczas tego typu uroczystości głowa państwa wygłasza przemówienie.

– Ślązacy, kiedy trzeba umieli chwycić za broń, a kiedy trzeba – za łopatę, za oskard, za świder i za pióra po to, by pracować dla Rzeczypospolitej. Dlatego warto wiele dla śląska poświecić – bo Rzeczypospolita jest to Śląskowi i Ślązakom winna – mówił prezydent.

Katowice. Zakłócone wystąpienie Andrzeja Dudy

W pewnym momencie jego wystąpienie zostało zakłócone przez grupę osób, które domagały się, by dzieci, stojące za prezydentem Dudą, ściągnęły maseczki.

„Dzieci bez masek, dzieci bez masek” – krzyczano. „Ręce precz od naszych dzieci” – dodawali inni.

Po tych okrzykach prezydent powiedział dzieciom, że mogą ściągnąć maseczki.

