Niemcy dumni z powrotu Tuska. „Biały rycerz”

Niemcy nie kryją radości z powrotu do Polski Donalda Tuska. Porównują byłego premiera do Angeli Merkel.

Donald Tusk znowu został szefem Platformy Obywatelskiej. Teraz były premier rozpoczął długi marsz po Polsce, który ma potrwać aż do wyborów parlamentarnych.

Powrót Tuska wywołał wściekłość PiS i radość opozycji. Ale cieszą się też Niemcy, którzy nie kryją nadziei związanych z powrotem swojego sojusznika.

„Donald Tusk mógłby do polskich wyborców, jak kiedyś Angela Merkel do niemieckich, zawołać »Znacie mnie«, co dosyć dobrze obrazowałoby jednak dylemat Platformy Obywatelskiej” – komentuje Peter Sturm we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” wskazuje, że pod rządami „narodowych konserwatystów” z PiS „cierpią dzisiaj nie tylko liberalni Polacy, ale w pewnym sensie również cała Unia Europejska”.

Niemcy ostrzegają, że polityka społeczna (czyt. socjalizm) PiS jest wciąż popularny, więc Tusk może mieć problemy. Tuskowi ma sprzyjać reelekcja Jarosława Kaczyńskiego na szefa PiS – socjaliści nie będą mogli zarzucać PO granie zgraną kartą, bo sami to robią.

Z kolei lewicowy „Tageszeitung” nazwał Tuska „białym rycerzem”.

„Dla niektórych Tusk uosabia zbawcę w potrzebie, który może ponownie przekształcić Polskę w demokratyczne państwo prawa – z wolnością prasy, niezawisłymi sądami i ochroną mniejszości, zwłaszcza społeczności LGBT. Dla innych jest symbolem zła: nazistowskiego kolaboranta, który z Angelą Merkel mówi po niemiecku, a z Władimirem Putinem po rosyjsku i którego neoliberalny rząd nie miał pieniędzy dla małych ludzi” – pisze korespondentka „Tageszeitung”, Gabriele Lesser.

Źródło: Tageszeitung / Frankfurter Allgemeine Zeitung / Deutsche Welle