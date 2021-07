Nigdy więcej lockdownu, obniżka podatków, koniec z segregacją sanitarną, rolnictwo bez ideologii. Konfederacja zaprezentowała program

Likwidacja 15 podatków i obniżka innych, tanie paliwa, sprzeciw wobec lockdownów i paszportów covidowych oraz bon zdrowotny i edukacyjny, znalazły się pośród postulatów zaprezentowanych w programie Konfederacji „Polska na nowo”.

Konwencja programowa Konfederacji odbyła się w Warszawie w niedzielę. Przedstawiony podczas niej program o nazwie „Polska na nowo”, ma być odpowiedzią na „Polski Ład” obozu rządzącego.

Został on zaprezentowany przez liderów ugrupowania m.in. Krzysztofa Bosaka, Roberta Winnickiego, Jakuba Kuleszę, Artura Dziambora, Janusza Korwina-Mikkego i Grzegorza Brauna.

#PolskaNaNowo Konfederacji składa się z pięciu filarów:

Niskie i proste podatki

Sprawna i dostępna ochrona zdrowia

Efektywna i nowoczesna edukacja

Niższe koszty życia

Państwo prawa

Program Konfederacji. Niskie i proste podatki

Pierwszy z „filarów”, „Niskie i proste podatki”, prezentowany był przez lidera poselskiego koła Konfederacji Jakuba Kuleszę. Przedstawił on pomysł jednej ustawy, która zlikwidowałaby 15 różnych podatków – w tym m.in. podatek cukrowy, opłatę reprograficzną i opłaty środowiskowe – oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Sławomir Mentzen postulował natomiast obniżenie kosztów paliwa do ok. 4 zł za litr oraz wprowadzenie dobrowolnych składek dla ZUS dla przedsiębiorców. Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Program Konfederacji. Niższe koszty życia

„Niższe koszty życia” to postulaty obniżki cen mieszkań, prądu oraz opłat za wywóz śmieci.

– Powstrzymamy inflację, obecnie najwyższą w UE. Ustabilizujemy ceny towarów w sklepach. Przebijemy bańkę na rynku mieszkań. Powołamy do życia mieszkaniowe konta oszczędnościowe, na których dzięki podwójnej uldze podatkowej każdy będzie mógł bezpiecznie odkładać na mieszkanie dla siebie lub swojego dziecka – wyliczył polityk Konfederacji Michał Wawer.

– Chcemy Polski, w której opłaca się oszczędzać, w której Polaków stać na własne mieszkania i Polski, w której istnieje dumna i silna klasa średnia – dodał.

Ta rzadziej pokazywana część dzisiejszej konwencji @KONFEDERACJA_ #PolskaNaNowo, czyli wspaniały piknik rodzinny, gry, zabawy, malowanie twarzy, bańki mydlane, dmuchańce, piłka nożna, animatorzy, pyszne jedzenie i tłumy bawiących się RODZIN Z DZIEĆMI ❤️🙂 pic.twitter.com/Mu1SD3PFJk — Klaudia Domagała (@KlaudiaDomagala) July 4, 2021

Konwencja Konfederacji. Edukacja

„Efektywna i nowoczesna edukacja” to przede wszystkim „odbiurokratyzowanie szkolnictwa” oraz wprowadzenie bonu edukacyjnego, który pozwoliłby rodzicom decydować, do której szkoły posłać dziecko, a szkoły musiałyby konkurować ze sobą opinią i reputacją.

Ponadto prezentujący tę część poseł Konfederacji Artur Dziambor wezwał, by w edukacji „nigdy więcej nie wprowadzać lockdownów”.

– Młodzi ludzie w dużym stopniu oduczyli się uczenia. Musimy zrobić wszystko, by rzeczywiście we wrześniu wrócili (do szkół – red.). Musimy również zrobić wszystko, by nauczyciele nie zajmowali się papierologią, a zajmowali się uczniem – podkreślił Dziambor.

Program Konfederacji. Sprawna i dostępna ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia przedstawiony został postulat wprowadzenia bonu zdrowotnego, który pozwoliłby na konkurencję różnych funduszy zdrowia, publicznych oraz prywatnych.

– Każdy powinien robić ze swoją składką zdrowotną co chce. Chcemy wprowadzić bon zdrowotny, który polepszy sytuację pacjentów. Potrzebna jest większa konkurencja w ochronie zdrowia. NFZ nie może być monopolistą – mówił Krzysztof Bosak.

– Nigdy więcej lockdownów, nigdy więcej nieprzyjmowania chorych i pacjentów do lekarzy – zapowiadał Robert Winnicki.

„Polska na nowo” Konfederacji. Państwo prawa

Ostatnim „filarem” było „Państwo prawa”. Zostały w nim zawarte postulaty sprzeciwiające się wprowadzeniu tzw. paszportów covidowych oraz „segregacji sanitarnych”, a także postulat „rolnictwa bez ideologii” – przeciwdziałanie takim legislacjom jak zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy tzw. „Piątka dla zwierząt”.

Szczegółowy program Konfederacji dostępny w TYM miejscu.

Konwencję zakończyło zaproszenie na „Wakacje z Konfederacją” – serię imprez w popularnych polskich miejscowościach turystycznych, które odbywać się będą do 7 sierpnia.