Odmowa szczepienia to grzech. Sojusz tronu z ołtarzem w Rosji

Wciąż ponad połowa Rosjan – 54 proc. – deklaruje w sondażu, że nie jest gotowa zaszczepić się przeciw Covid-19 – poinformowało niezależne Centrum Lewady. Ze swej strony przedstawiciele Cerkwi prawosławnej oceniają, że odmawianie zaszczepienia się jest grzechem.

Z sondażu Centrum Lewady opublikowanego w poniedziałek wynika, że liczba niechętnych szczepieniom wśród Rosjan maleje. 19 proc. respondentów przyznało, że już się zaszczepiło. 25 proc odparło, że gotowych się jest zaszczepić.

Dla porównania, jeszcze w kwietniu br. 62 proc. ankietowanych mówiło, że nie jest gotowych się zaszczepić.

Widoczny jest znaczny wzrost osób, które poddały się zabiegowi, bowiem w kwietniu tylko 10 proc. pytanych mówiło, że są zaszczepieni. Jednocześnie w najnowszym badaniu 58 proc. respondentów powiedziało, że nie popiera obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19.

W około 25 regionach Rosji, w tym w Moskwie, szczepienia stały się faktycznie obowiązkowe w ostatnich tygodniach wśród niektórych grup zawodowych. Głównie w sferze usług pracodawcy dążą do zaszczepienia co najmniej 60 proc. pracowników.

Wciąż dość sporo obywateli Rosji nie boi się zakażenia – aż 57 proc. Właśnie w tej grupie niechęć do szczepień jest największa, bowiem tylko 16 proc. jest gotowych wykonać zabieg. Jako powód tej niechęci najczęściej Rosjanie wymieniają lęk przed skutkami ubocznymi, który wymieniło w sondażu 33 proc. 16 procent uważa, że nie ma sensu się szczepić.

Najnowszy sondaż zbiegł się w czasie z wypowiedzią metropolity Hilariona, osobistości nr 2 w Patriarchacie Moskiewskim Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na temat szczepień.

Dostojnik powiedział w programie telewizyjnym w stacji Rossija 24, że osoby odmawiające szczepień biorą na siebie grzech, za który będą pokutować całe życie. Powołał się przy tym na przypadki, gdy wierni wyznają spowiednikom, że nie zaszczepili się i mimo woli spowodowali śmierć innej osoby.

Metropolita pskowski Tichon (Szewkunow), określany przez media jako spowiednik prezydenta Władimira Putina, również zaapelował do Rosjan, by się szczepili. Duchowny powiedział, że do takiego wezwania skłoniły go okoliczności – w jego otoczeniu zmarły cztery osoby – i zapewnił, że jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za dawanie takich rad.

PAP