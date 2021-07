Tajemnicza eksplozja na Morzu Kaspijskim, niedaleko pół naftowych Azerbejdżanu [WIDEO]

Widoczny był olbrzymi słup ognia. Według wstępnych informacji azerskiej państwowej firmy naftowej Socar, przyczyną była erupcja wulkanu. Socar poinformował, że żadna z jego platform nie została uszkodzona.

Przy Morzu Kaspijskim znajduje się duża liczba tzw. „wulkanów błotnych”, które wyrzucają zarówno błoto, jak i gaz ziemny. Rzecznik Socar Ibrahim Achmadow powiedział azerskiej agencji informacyjnej APA, że eksplozja miała miejsce około 10 km od pola gazowego Umid, położonego 75 km od stolicy – Baku.

Specjaliści potwierdzają, że ​​eksplozja rzeczywiście „mogła pochodzić z wulkanu błotnego”, a lokalizacja wybuchu odpowiada położeniu wulkanu Makarow. Ostatnio eksplodował on w 1958 roku. Słup ognia miał wtedy wysokość 500 metrów i 150 metrów szerokości.

Wulkany błotne występują m.in. w Rumunii, na Kaukazie, w Iranie, Pakistanie, a nawet na Krymie. Zjawisko dość często występuje na terenach roponośnych. Chodzi o erupcję gazu podnoszącego się z dużych głębokości, zmieszanego z wodą i piaskiem. Wulkany błotne wykorzystywane są często w celach balneologicznych.

Major Explosion at the Umid Gas Field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan pic.twitter.com/cvsmbDBcVn

