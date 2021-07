11 posłów PiS wsparło projekt Konfederacji, wbrew własnemu rządowi

Część polityków partii rządzącej wsparła projekt przeciw przywilejom dla zaszczepionych, które wprowadził ich własny rząd – pisze wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Dziennik przypomina, że Konfederacja wniosła niedawno do Sejmu projekt ustawy „STOP segregacji sanitarnej”, zgodnie z którym „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko Covid-19”.

Kolejny z proponowanych w nim przepisów – jak czytamy – głosi, że „zakazuje się wprowadzania wymogu ujawniania informacji o zaszczepieniu (…) w celu udziału w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., a także uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług”.

„Rz” zwraca uwagę, że sceptyczna wobec rządowej strategii walki z pandemią Konfederacja ma 11 posłów, a do złożenia projektu ustawy w Sejmie potrzeba 15. „Jak więc się udało?

Konfederację wsparło podpisami aż 11 posłów PiS” – twierdzi gazeta i dodaje, że ich lista nie jest jawna.

– Nie podajemy nazwisk, bo nie chcemy robić tym posłom problemu – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Podania podpisów – jak czytamy – odmawia też Centrum Informacyjne Sejmu.

„Projekt znajduje się na etapie opiniowania przez ekspertów Kancelarii Sejmu. Po nadaniu mu numeru druku zostanie on, wraz z listą posłów, którzy wnieśli projekt, udostępniony na stronie internetowej Sejmu” – wyjaśnia CIS, cytowany w artykule.

„Rzeczpospolitej” udało się jednak ustalić dwa nazwiska – to Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, do niedawna wiceminister aktywów państwowych, a także Anna Maria Siarkowska, która – jak dodaje dziennik – założyła w maju Parlamentarny Zespół ds. Sanitaryzmu, w którym zasiada siedmiu posłów. „Wszyscy należą do klubu PiS albo dopiero co go opuścili” – dodaje „Rz”.

Gazeta zauważa ponadto, że „sanitaryzm, z którym walczą posłowie PiS, został wprowadzony przez ich własny rząd”.

„Zgodnie z obowiązującym prawem do limitów w hotelach, kinach i na koncertach nie wlicza się osób zaszczepionych” – przypomina „Rzeczpospolita”.

Źródło: PAP, „Rzeczpospolita”