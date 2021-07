Korwin-Mikke OSTRO o lockdownie: „Nawet za Hitlera i Mao Zedonga ludzie…” [VIDEO]

Podczas konwencji Konfederacji w Warszawie prawicowa opozycja przedstawiła program pt. „Polska na nowo”, który ma być odpowiedzią na nowy „Polski Ład” Prawa i Sprawiedliwości. Mocne przemówienie podczas wydarzenia wygłosił prezes partii KORWiN i lider wolnościowego skrzydła Konfederacji – poseł Janusz Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke jest prawdziwym weteranem walki o wolność. Prezes walczył o te same idee w czasie komunizmu – z reżimem Polski Ludowej i teraz – z reżimem sanitarnym Polski PiS. Poseł w czasie przemówienia wspominał jak 65 lat temu pierwszy raz został potraktowany gazem przez władze.

– Nawet za Hitlera i Mao Zedonga ludzie mieli własność, ale musieli robić to, co im Hitler i Mao Zedong każą. Teraz mamy lockdown i właśnie z taką samą formą własności mamy do czynienia – zauważył Korwin-Mikke.

Polityk zauważył, że w obecnej sytuacji geopolitycznej Polacy sami muszą wywalczyć sobie wolność, bo wokół nie ma nawet żadnego państwa lub organizacji, do których można by Polskę wcielić, by ludziom zwrócić wolność.

– Nie mamy do kogo przyłączyć Polski, żeby było więcej wolności. Bo do kogo? Do Unii Europejskiej? Do Łukaszenki? Do Ameryki, gdzie czai się Lenin w spódnicy, czyli JE K.Harris? Musimy iść sami, musimy wznieść wysoko sztandar wolności! I pod tym sztandarem zwyciężymy! – uważa Korwin-Mikke.