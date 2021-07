Muzułmanin, a taki postępowy. Nauczyciel islamu skazany za seksualne ataki na dziewczynki i chłopca

Nauczyciel muzułmańskiej religii w angielskim Birmingham został skazany na karę więzienia za seksualną napaść na dziewczynki i chłopca i bicie ich. Zwyrodnialec latami dopuszczał się obrzydliwego procederu.

Według prokuratorów 37-letni Mohammed Noor nauczał swych młodych podopiecznych w domach jak mają się modlić. Muzułmanin wykorzystywał to jako okazję do seksualnego molestowania dzieci i bicia ich przy pomocy narzędzi, które sam do tego celu skonstruował.

– Noor jest nauczycielem studiów islamskich i w trakcie nauczania dziewczynek modlitwy obmacywał ich piersi – mówi w sądzie prokurator Grace Ong cytowany przez BirminghamLive.

Muzułmanin bił też dzieci skonstruowanymi przez siebie narzędziami. Jedną z ofiar był brat molestowanej dziewczynki. Nauczyciel bił go po nagich pośladkach i łapał za miejsca intymne.

– Nigdy w życiu nie czułam się tak bezbronna – powiedziała jedna z ofiar. – Atakował mnie dla swojej własnej przyjemności, w moim własnym rodzinnym domu, w którym powinnam czuć się bezpieczna i chroniona. Trwało to latami i teraz to do mnie wraca. Przywołanie tych wszystkich wspomnień jest niezwykle bolesne.

– Wyposażyłeś się w broń i używałeś jej do bicia dzieci – mówił w czasie rozprawy sędzia Martin Hurst, wskazując, że tych czynów dopuszczał się w domach ofiar i ich krewnych. Według sędziego ta okoliczność jest dodatkowo obciążająca.

Noor został uznany winnym ośmiu zarzutów napaści na tle seksualnym i skazany na dziewięć lat więzienia.