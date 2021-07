Niemieckie rodziny zwyrodnialców pedofilów. Gwałcili syna i pasierba, a matka donosiła posiłki

Czwórka pedofilów została skazana na wiele lat więzienia za gwałty na chłopcach. Matka jednego ze zwyrodnialców wiedziała o ohydnym procederze, do którego dochodziło w należącej do niej altanie.

Pedofile zwabili chłopców do altany. Tam odurzyli ich i gwałcili przez 3 dni. Z ohydnej zbrodni nakręcili film, który później pokazywali w darknecie. Szefem bandy zwyrodnialców był Adrian V., 28- letni, technik komputerowy.

Do odrażającej zbrodni doszło w należącej do jego matki altanie Kobieta donosiła zwyrodnialcom posiłki podczas gdy ci znęcali się nad dziećmi i wykorzystywali je. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2020. Jedną z ofiar zboczeńców był 11-letni syn kochanki Adriana V a drugą syn jednego z gwałcicieli.

Adrian V. chciał świętować swoje 27. urodziny w altanie w Münster. W tym celu informatyk zainstalował wcześniej kamery nad łózkami w altanie i sprosił poznanych w sieci gości zboczeńców. Byli to: 35-letni Marco Sch., ekspert IT z Hanoweru; Tobias Sch., 30 lat, rzemieślnik z Hesji, oraz Enrico L., lat 42, pracownik opieki z Brandenburgii. Tobias S., przywiózł swojego pięcioletniego syna. Jeden z gości Adriana V. również miał urodziny. Ten ściągnął do altany syna swej kochanki, uznawanego za swojego pasierba.

Zboczeńcy odurzyli chłopców i na zmianę przez 3 dni gwałcili. Matka głównego oskarżonego Carina V. (lat 45) była świadoma sprawek zwyrodnialców. Sąd ustalił m.in. że przyniosła mężczyznom do altany śniadanie, podczas gdy oni na zmianę wykorzystywali dzieci. na nagraniach widać i słychać jak sobie żartuje ze zboczeńcami.

Prokuratorzy przedstawili około 30 godzin dowodów wideo – nagrań z gwałtów, z których większość została udostępniona na forach darknetowych. Uważa się, że zboczeńcy poznali poznali się w sieci.

Adrian V. z Münster został skazany na 14 lat więzienia. Pozostali trzej mężczyźni zostali skazani na 10-12 lat więzienia. Matka, Carina V., została skazana na pięć lat więzienia za pomoc i podżeganie. Jak relacjonuje telewizja ARD, podczas procesu oskarżeni „uśmiechali się”, a w niektórych przypadkach nawet „śmiali się głośno”, czego w sądzie nigdy wcześniej nie widziano.

Zbrodnie tych zwyrodnialców to część innej wielkiej sprawy pedofilskiej, którą zajmuje się niemiecka policja. Rok temu śledczy poinformowali, że badają około 30 tysięcy podejrzanych w ramach śledztwa w sprawie dużej internetowej sieci pedofilskiej powiązanej z miastem Bergisch Gladbach. Zidentyfikowano już 50 dewiantów, z których 30 przebywa w areszcie.